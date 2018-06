Po letech opět na známce

FilatelieHlavy hlav států se na známkách vyskytují odjakživa, tedy od 2. května 1840, kdy se do oběhu dostala první poštovní známka, černá jednopennyovka s mladičkou britskou královnou Viktorií. Na počátku letošního roku se na českých známkách znovu po letech objevuje "nejznámkovanější" československý státník T. G. Masaryk. Po roce 1989 se jeho portrét poprvé objevil v sérii osobností, která byla vydána 9. ledna 1990 (výtvarník Brunovský, rytec Ondráček) a jež tedy byla připravována už na sklonku komunistické nadvlády. Předchozí zoubkovaný Masaryk vyšel už v září 1947 (výtvarník K. Svolinský, rytec J. Schmidt), platil ovšem jen do konce roku 1948. Vůbec prvně se portrét TGM dostal na známky 28. 10. 1923 při pátých narozeninách státu. Dílo M. Švabinského a K. Wolfa bylo vydáno nejprve ve čtyřech barvách (a hodnotách) a v dalších třech letech (třebas v lehce upravené podobě) ještě ve dvanácti odstínech a cenách. Jiný TGM, vytvořený rytcem K. Seizingerem podle fotografie, byl vydán k desetiletí ČSR a pak ještě na počátku roku 1930 (tři známky) a v březnu téhož roku (čtyři známky). Po pěti letech, k prezidentovým 85. narozeninám, vyšly dvě známky vyryté podle fotografií B. Heinzem. Jedna z nich, v nové hodnotě, vyšla ještě téhož roku k výročí republiky. Po smrti TGM byly v září 1937 vydány dvě smuteční známky - jedna podle Seizingera z roku 1930, druhá podle Heinze. A 7. března 1938, v den Masarykových narozenin, byl ve dvou hodnotách vydán Heinzův obrázek prezidenta držícího krojovanou holčičku právě její "remake" z rydla nestora českých rytců B. Housy byl vydán letos 20. ledna v tradiční emisi Tradice české známkové tvorby. Poslední předválečný Masaryk (dle Heinzova portrétu z roku 1935) vyšel 13.4. 1939 s nápisem Česko-Slovensko; známka platila jen v protektorátu Čechy a Morava a jen do 15.12. téhož roku. Ještě před osvobozením byl Masaryk s nápisem Československo vytištěn v šesti hodnotách v Moskvě, tři známky vyšších hodnot se do oběhu dostaly v červnu 1945, zatímco ty ostatní až v březnu 1946 všechny ovšem jako cenina skončily koncem roku 1948. Nejdéle vydržel v oběhu padesátihaléřový portrét od J. Schmidta vydaný k výročí republiky v roce 1945 - ten platil do 31. října 1949. Nejnovější známka (viz obrázek) pochází od výtvarníka O. Kulhánka a rytce M. Ondráčka a vyjde v aršíkovém provedení 1. března ke 150. výročí narození TGM. Z deseti různých portrétů je TGM na známkách zobrazen pětkrát "čelně" s nepokrytou hlavou, další ánfas je s kloboukem a u zbývajících čtyř jde o levý profil či poloprofil - dvakrát v čapce "masaryčce" a jednou v klobouku. Mimochodem - Viktorie byla na jednopennyovce zaobrazena v levém profilu, zatímco Václav Havel je na dosavadních pěti známkách vždy z ánfasu.