Po krvavé lázni si pro sex přišla Marie

Po jednom se střídali v koupelně a ostatní vystoupení sledovali v obýváku na plazmě. Nejednou přišel šok. V případě Karol se totiž show zvrhla v krvavý horor.

Karol jen ve spodním prádle a nezbytných pruhovaných podkolenkách šermovala kudlami a věrohodně naznačovala, že si podřezává krk, žíly a dokonce si ostří vsunula do pusy i do rozkroku! Ve skutečnosti se sice řezat nechtěla, ale i tak se poranila na ruce a krví si zmazala celé tělo.

Při tom se ale neustále snažila kontrolovat, aby jí z prádla nevykouklo - jak ona říká "nejmenší poprsí ve střední Evropě" - což se jí ale stejně nepodařilo.

Po ní nastoupil "na scénu" Pluto.

Marie si užila s Plutem

Alkoholem posílená Marie napřed u plazmy málem usnula, ale když jí Marcy probudila, vyrazila do sprchy, kde se právě konala Plutova one man show a vnutila se k němu do vany, aby si zopakovala jejich saunový úlet ze začátku této reality show. Plutovo vystoupení tak rázem nabralo šťavnaté obrátky a skončilo málem dramatickým vyvrcholením.

Pluto se v tu chvíli rozhodně netvářil nikterak odmítavě a reputaci si sám sobě snažil zachránit až posléze v ložnici. "To měla být jen má show!" Rozčiloval se na Marii, která už ale vnímala jen máloco.

Ráno bylo zlé. Marie si nic nepamatovala. Musela jen vyzvídat na ostatních, co že se vlastně stalo. Loudila i ve Zpovědnice po té, co se dozvěděla, že svůj nejintimnější piercing údajně předvedla Plutovi. Nic konkrétního se sice nedozvěděla, přesto prohlásila, že se jde radši oběsit.