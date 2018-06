Po královně krásy volil Zapletal koně

Král Valachů Bolek Polívka s královnou krásy Ivanou Christovou a její manažerkou Luciou Hajdu. Své krásné přítelkyni udělil král Polívka titul hraběnka Knorrová-Černá. Jednak umí vařit chutné polívky, jednak ke králi prý patří žena s titulem.

Vítěz byl tajným favoritem jednoho z členů poroty, kytarového virtuosa Lubomíra Brabce. "Krásná dlouhá dříva, dlouhý ocas," rozplýval se nad černým zvířetem. Role hodnotile koňské krásy se ujal poprvé, dosud zasedal spíše v porotách hudebních soutěží."Atmosféra je ale všude stejná," poznamenal. Hodnotit půvab žen je ale podle něj snazší, protože jsou "všechny krásné". U koně ale co plemeno, to rozdíl, dodal.V porotě nechyběl ani známý milovník koní herec Boleslav Polívka. Hodnotit krásu koně je podle něj velkorysejší než měřit půvab žen. "Kůň na to aspoň viditelně nereaguje," spiklenecky podotkl. Domnívá se, že člověk tato zvířata podceňuje."Koňům se líbí předvést se, ukázat," tvrdí. Na koňském hřbetu lidé podle něj parazitují řadu století. Kůň si na to už zvykl a potřebuje nás, tvrdí.S myšlenkou uspořádat přehlídku nejkrásnějších koní přišel prezident soutěží ženské krásy Miloslav Zapletal. "Krásu žen posuzuji bezmála 15 let. Už jsem profesionálně deformován a trošičku i jakoby nabažen," přiznal. Jedním dechem ale dodal, že svůj post zatím opustit nehodlá. Ke koním ho přivedl právě Polívka. "Jsou to nádherní tvorové a jsem jimi fascinován," vyznal se. V Ostrově, kde vyrostl, chce proto vybudovat hipologické centrum. Sloužit bude chovu koní, agroturistice arehabilitaci.