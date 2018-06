Po funkci prezidenta by Clinton mohl dělat komika

Video prezident předvedl novinářům v sobotu na party v Bílém domě. 2600 hostů se prý téměř válelo smíchy, když se dívali na film mj. ukazující Clintona, jak pořádá tiskovou konferenci pro jediného a navíc ještě spícího novináře, nebo jak si v krizovém prostoru prezidentského sídla hraje s maketami válečných plavidel. Kromě toho také stříhal keříky u Bílého domu, obsluhoval telefonní ústřednu, umýval prezidentskou limuzínu nebo dobíhal auto své ženy Hillary, jíž podával vlastnoručně připravený pytlík se svačinou.Nechyběla ani politická satira, když se Clinton sedm měsíců před odchodem z Bílého domu pustil i do opozice. "Také republikáni už nemají moc času. Cítím s nimi. Mají jen sedm měsíců na to, aby mne při něčem přistihli. Jak strašný je tlak mít tak málo času a tolik otevřených otázek. V posledních měsících jsem například o pět kilo zhubl. Kde jsou? Proč jsem je nepředal nezávislým vyšetřovatelům?" tázal se Clinton ve zřejmé narážce na předloňské odhalení své sexuální aféry se stážistkou Monikou Lewinskou a následné peprné vyšetřování.V proslovu Clinton žertoval, že se nechystá psát memoáry, neboť si teď hledá místo, až z funkce odejde. Citoval také ze svého dopisu, v němž se uchází o nějaký džob: "Tvořil a stavěl mosty do 21. století. Prostřednictvím viceprezidenta dohlížel na vynalezení Internetu."Prezidentův mluvčí Lockhart ale musel tlumit tlak kritiků, že státník je v posledních měsících svého úřadu stále uvolněnější a nemá co dělat, když se může věnovat mnohahodinovému natáčení. "Všechno se odbylo za dvě hodiny," vymezil mluvčí časový prostor, který Clinton přípravě videozáznamu věnoval. Nejmenované zdroje ale prozrazují, že to prý bylo pět nebo šest hodin.Televizní komik Jay Leno v pondělí prohlásil, že se svými kvalitami baviče se Clinton po skončení prezidentského mandátu může v pohodě stát profesionálním komikem. Také tvůrce televizních sitcomů Phil Rosenthal ocenil prezidentův talent.