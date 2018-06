Po Eminemovi letos ani pes neštěkne, tvrdí novináři

Rapper Eminem. Motiv z obalu Eminemova CD The Marshall Mathers. Eminem a Elton John, kteří společně vystoupili na 43. předávání cen Grammy v Los Angeles.

"Zamilovanost, romantika, krásné vyhřáté pláže, teplé západy slunce a hlavně láska, spousta citů a vzájemná tolerance, to jsou přesně ty věci, po kterých teď většina Američanů prahne. A určitě nebudou chtít nadále akceptovat lidské ohavnosti, které Eminem prezentuje ve svých písních," prohlašuje jeden z losangeleských bulvárních novinářů."Ať si tvrdí, kdo chce, co chce. Texty k mým písničkám jsou prostě ze života a jeho běh nemá možnost nikdo ovlivnit. Svět bude natrvalo plný rvaček, vražd a dalšího hrozného násilí a žádný kouzelník s tím nic nenadělá. Je to v lidech. A když to v nich hlodá nyní, proč by to z nich mělo během pár měsíců vymizet?" reagoval vzápětí raper.Američtí novináři při svých často až neuvěřitelně přesných předpovědích vycházejí z oblíbenosti jednotlivých hvězd na internetových vyhledávačích a z počtu publikovaných článků, v nichž se celebrity objeví."Žurnalisté mají neuvěřitelnou moc a sílu. Když se domluví a vyberou si hvězdu, kterou pak zařadí na svou pomyslnou černou listinu, může si být dotyčný jistý, že se neobjeví na stránkách žádného časopisu. Tím skončí jeho společenský úspěch a posléze se mu často zhroutí i celá kariéra," v tomto duchu se nezávisle na sobě nechaly slyšet například Oprah Winfreyová, Jennifer Lopezová či Pamela Andersonová.