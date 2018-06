Po dvou potratech mi pomohla adopce, přiznala Sharon Stone

Sharon Stone se dlouho snažila otěhotnět, nikdy se jí ale nepovedlo stát se biologickou matkou.

"Když jsem naposledy přišla o dítě, měla jsem porodní bolesti 36 hodin. Zatímco jsme byli v nemocnici, zavolal nám právník ohledně adopce. Řekla jsem si: 'To je jako dar z nebes. Tak je to správně.' Vždycky jsem věděla, že bych ráda adoptovala dítě. Už když jsem byla mladá, zjišťovala jsem, jak se to dělá," řekla herečka pro magazín AARP.

Stone nakonec v roce 2000 s tehdejším manželem Philem Bronsteinem adoptovala syna Roana. Manželství ale o čtyři roky později rozvedl soud a herečka pak v roce 2008 prohrála boj o opatrovnictví syna.

Phil Bronstein a Sharon Stone (2002)

"Myslela jsem, že už nikdy nebudu v pořádku. Ale můžete se dát dohromady, musíte však mít odvahu," dodala herečka, která později adoptovala ještě další dva syny. Lairdovi je šest a Quinnovi pět let.

Sharon Stone a její syn Roan Herečka se syny Lairdem a Quinnem

Stone také poprvé promluvila o krvácení do mozku, které ji postihlo v roce 2001.

"Jedna strana obličeje mi úplně odešla. Z nemocnice jsem se vrátila s krátkodobými a dlouhodobými ztrátami paměti. Má levá noha byla otupělá. Neslyšela jsem na pravé ucho. Myslela jsem, že už nikdy nebudu hezká," prohlásila herečka.