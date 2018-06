Po Basikové chtěli do Kleopatry větší prsa

Bára Basiková alternuje s Lucií Bílou postavu Johanky Zpěvačka Bára Basiková očima Petra Škvrněho. (19. 3. 2001) Sabina Laurinová, Yvetta Blanarovičová a Bára Basiková.

Zpěvačka se necítí být v životě tak silnou bojovnicí, jakou je postava, kterou ztvárňuje. "Vznešenost, sebevědomí a důstojnost za jakýkoliv situací a za všech okolnosti mi chybí. To by jsem se docela ráda od ní přiučila," přiznala se Bára.Tři Kleopatry - Bára Básiková, Monika Absolonová a Ilona Csáková - si s autorem hudby a producentem Michalem Davidem daly závazek, že do premiéry zhubnou o několik kilogramů."Už jenom tím, že jsem zkoušeli a honili se po jevišti, jsme každá něco shodila. Před několika dny na veřejné generálce mi pán Bednárik říkal, abych ještě zhubla. Dokonce si prý mám vzít větší podprsenku, abych měla větší prsa," zasmála se Básiková.Letos bude Bára hrát v muzikálech Kleopatra a Johanka z Arku. "V létě si ale chci pořádnou dovolenou s dětmi. Zatím nevím kde, ale určitě někde ve Francii. Chci prostě volno," tvrdí Bára Basiková.