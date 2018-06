Plzeňští fotbalisté se svlékli, doprovodily je profesionálky

Svalnatí fotbalisté - Pavel Horváth, David Limberský, Paolo Rodrigues, Tomáš Rada, Tomáš Krbeček, Jan Lecjaks, Jan Rezek a Petr Jiráček - defilovali na přehlídce ve společenských šatech a sportovním oblečení, ale neváhali ukázat i své nahá těla. To když došlo na spodní prádlo.



Na molu se předvedl fotbalista Pavel Horváth

Vedle jejich krásných těl mohli ovšem diváci obdivovat i profesionální modelky, mimo jiné Renatu Langmannovou, Lilian Sarah Fischerovou, Veroniku Chmelířovou či Hanku Mašlíkovou.

VIDEO: Módní přehlídka Ornela v kopačkách. Podívejte se Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Oni byli hodně nervózní, ale myslím si, že jim to fakt šlo," řekla k vystoupení fotbalistů Renata Langmannová. "Ze začátku jsme byli nervózní, ale pak se to vyvedlo. Bylo to navíc takový hektický," dodal David Limberský.



Na molu se procházel i fotbalista David Limberský

Třetí ročník akce pořádal svatební salon Ornela ve spolupráci s FC Viktoria Plzeň. Večerem provázela Mahulena Bočanová a jako host vystoupilo moderní houslové duo Femme Fatale.

"Já myslím, že to bylo v pohodě. Nejdřív jsme se neznali, ale pak to bylo dobrý. Myslím, že nejsme žádný primadony," řekl Pavel Horváth. "Jo, povedlo se to a lidem se to muselo líbit. Myslím, že to byla pěkná show. Pro mě je to příjemný zpestření," přiznal další fotbalista Tomáš Rada.