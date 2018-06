VIDEO: Twerking se dostává i do hračkářství, zadkem vrtí plyšáci

12:35 , aktualizováno 12:35

Vrtění zadkem zvané twerking, kterým se proslavila Miley Cyrusová, se z lechtivých videoklipů dostalo do fitness center i do obchodů s erotickými pomůckami. Pozadu nezůstali ani výrobci hraček a vytvořili plyšové psy či medvědy s vyšpulenými zadky, které se vrtí do rytmu.