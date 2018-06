Pluto vyzval Kykolku na další souboj

Za normálních okolností by z Duelu vyšel vítězně pouze jeden z nich, jenže zítra se k ohrožené dvojici přidá ještě někdo a kdoví jak to nakonec dopadne.

Pluto se podle svých slov rozhodoval mezi Kykolkou a Petrem a nakonec rozhodla délka pobytu ve vile. Kykolka tak dostal nenápadný tip na zítra a Petr možná zažije velmi ošklivé překvapení.

Rekapitulace událostí z vily byla silně ovlivněna kolektivním trestem, který si na kole trestů vytočil Kykolka. Všichni VV si nesměli dvanáct hodin sednout ani lehnout, takže se jen tak ploužili ve vile a svým tempem a akčností se k nim sestřih brzy přidal.

Pluto trávil trest na samotce v prádelně, kde ho každou půlhodinu navštívil jeden ze zbylých VyVolených. Ještě před trestem prohlásil, že si vybere nějakého chlapa, takže hlavně Martin měl opět co řešit: „Jestli si vybere mě, tak budu brečet od čtvrtka do soboty!“

Každý návštěvník dočasné samotky se dříve či později dostal k úternímu incidentu a možná právě v tom spočíval Plutův trest – desetkrát za sebou musel vysvětlovat, jak se to stalo, proč se to stalo a co tím chtěl říct.

Taťka Tony se opět popichoval se svou vilovou mamkou a tentokrát to Martin nesl hodně těžce. Tony ho totiž označil pouze za známého, ne za kamaráda a Martin uraženě odešel trucovat do ložnice. Usmíření na sebe nenechalo dlouho čekat: „Možná nepřijdu, až budeš potřebovat pomoc, ale jsem tvůj kámoš“ - svérázná představa kamarádství, ale budiž.

Deník se zprávami pro VV byl nezvykle ostrý a jediní Pluto s Marií v něm měli pozitivní vzkazy. Hlavně Karol neustále řešila, že je nudná a trapná a ostatní VyVolení ji to ne a ne rozmluvit.

Psychicky ji možná pomohl úkol, v němž dívky měly chlapcům zapět árii z nějaké opery a kde byla Karol v černé paruce doslova zahrnuta komplimenty. Jiná by se tetelila v oblacích, Karol však zhodnotila svoje vystoupení velmi lakonicky. „Trapas.“

Po skončení trestu vystřídalo euforii zděšení – nebylo jídlo. „A my jsme chtěli udělat rajskou“ smutnil Pity. Marcy vysvětlovala ostatním, že to je určitě trest za to, jak se váleli, když zněla siréna, což se vůbec nelíbilo Martinovi.

Marcy označil za kolaborantku se štábem a odešel si uraženě lehnout. V posteli však nevydržel dlouho – štáb totiž venku pustil hudbu, což znamená, že i kdyby všichni leželi polomrtví na zemi, v sekundě by začal tanec. Doslova a do písmene.