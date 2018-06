Pluto rozdával facky a rány pěstí!

Podle vlastních slov si potřeboval jen vybít agresivitu, ale vypadalo to, že chce prostě někoho zabít...

Všechno vypuklo ve chvíli, kdy VyVolení v relativním zdraví přežili odpoledne plné obžerství a alkoholu. Štáb jim do Vily poslal soudek piva a velké množství vepřového masa, syrečků a jitrnic. Prim tak hrály disciplíny typu "kdo sní nejvíce syrečků". Prvotní nedůvěru, zda-li se opravdu jedná o pivo a maso, a následné nadšení, že vše je skutečně tím, čím se zdá být, vystřídalo znechucení nad tím, co všechno do sebe soutěžící nacpali.

Někteří to nakonec nevydrželi a jali se "uctívat porcelánového boha", jak někdo vtipně nazval objímání záchodové mísy. V této nesoutěžní disciplíně jako první zabodoval Pavel, následovala ho Marie a třetí místo obsadil Pluto.

Poslední jmenovaný na sebe strhl pozornost i v dalších minutách a hodinách. Možná se pod to podepsal i rozhoupaný žaludek, Plutovy však své zkraty bude jen těžko těžko ospravedlňovat. Dredatý divoch naprosto přestal zvládat své emoce a hlavně agresivitu, která se v něm zřejmě už dlouho hromadila.

Ačkoli se všem snažil vysvětlit, že si potřebuje jen upustit ventil, nenašel moc pochopení. Začalo to trošku drsnějším kočkováním s Karin, během kterého padlo z legrace pár facek, potom se při trestném běhání kolem bazénu svlékl do naha, začal do bazénu skákat, cákat kolem a neskutečně řvát.

To ovšem nebylo všechno - další berserk Pluta popadl v prádelně, kde to odnesly dveře, následně se domluvil s Kykolkou, že se prostě po chlapsku poperou, aby byl konečně klid. Kykolkovi to nedělalo problémy, ve Zpovědnici potom řekl, že šlo jen o hru, nicméně z jeho tváře po střetnutí s Plutem tekla krev.

Korunu všemu dredatý zuřivec nasadil tehdy, když se snažil vyprovokovat Marii, aby mu dala facku. Marii se však do něčeho takového nechtělo, a tak jednu docela slušnou schytala sama. Byla z toho očividně otřesená, přece jenom moc chlapů ženy nebije, a to ani ve chvílích, kdy si o to říkají.

Pluta jeho výboje chytly pro něj v nejnevhodnější dobu - úterý je tradičně dnem Zúčtování a také to večer pěkně schytal. Sedm palců mluví za vše. Uvidíme, jak se s nimi tenhle divoch popere.