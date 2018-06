Pluto neuspěl v pornofilmu a rozešel se s Janičkou

"Když jsem po škole sháněl práci, zkoumal jsem i možnosti, jak se zapojit do natáčení porna. Pak jsem ale zjistil, že ty věci, které jsou tam potřebné, nejsem schopen praktikovat, když na mě čumí celý štáb," prozradil na sebe otevřeně Pluto. Sex, který má temperamentní šestadvacetiletý Pluto neobyčejně rád, je pro něj totiž, jak zjistil, ryze spontánní záležitost.



"Příkazy jako Udělej to takhle, Teď se musíš natočit jinak, to nebylo nic pro mne," přiznal se smíchem. Pluta jeho vlastní reakce velmi překvapila, protože byl o sobě přesvědčený, že je velký exhibicionista. Realita však ukázala něco jiného. "Přišel jsem na to, že k sexu potřebuji klid a určitou atmosféru. Jsem prostě stydlivý, což bych o sobě nikdy před tím neřekl," přiznal trochu zklamaně.

Na Vánoce jede do Brna

Porno story ale nijak neovlivnila Plutův život. Věnuje se dál hudbě a tanci. Vánoce prožije v rodném Brně spolu s rodiči a sestrou Madalenou Joao, kterou znají diváci ze SuperStar. Přitažlivý Pluto je v současné době bez přítelkyně. S Janičkou, kterou na jaře ve vile Vyvolených podvedl, se před třemi měsíci rozešel. Samota mu trochu vadí, zato si splnil svůj velký sen. Natočil klip ke své písni Hledám.



Vokály v něm zpívá začínající zpěvačka Iwanna, která v něm i hraje. Není to ale jediná zástupkyně něžného pohlaví v klipu, dalších nejméně dvacet krásných dívek jsou vesměs Plutovy kamarádky, a také partu kamarádů v klipu tvoří jeho skuteční přátelé.