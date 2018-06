Pluto: Kdybych vyhrál, hlavou prorazím strop

Odpovědi Pluta najdete ZDE

Ve vile strávil Pluto celkem 104 dnů. Když v pátek své spolubydlící opustil, cítil prý neskutečnou dávku úlevy. "Cítil jsem to dvacetkrát silněji než jsem očekával. Myslím, že tohle cítí feťáci, když si píchají heroin. Nevím, neznám to. Spadl mi kámen ze srdce," svěřil se.

Ve vile měl několik románků s Maruškou. Velkou váhu tomu ale nedává. "Udělala se z toho extra aféra, zmedializovalo se to. Byl to další z mých úletů. Nebylo to poprvé v životě, co jsem tohle udělal. Teď se spíš zaměřuji na přítelkyni Janču, zjišťuji, jak na tom byla, jak je na tom teď. Udělal jsem něco, za co jsem dostal čoud. Teď si uvědomuji, jak trpěla."

Čtenáře také zajímalo, zda nemá Pluto pocit, že všechno bylo dopředu nalajnované. "Tato informace se ke mně dostává ze všech stran... Slyšel jsem, že to měl Tony zaplacený... Nechci se ale v žádném případě pídit, jestli to bylo dopředu nalajnované. Bylo by to zbytečný," napsal Pluto.

Tonyho reakce mu ale přišla podivně chladná. "Myslím si, že kdybych vyhrál já, tak hlavou prorazím strop :-) Každý jsme ale jiní, že?"

A co plánuje Pluto do budoucnosti? "První, co začnu řešit, je má deska. Vydal jsem ji a za dva dny jsem šel do vily. Teď musím zjistit, jak na tom je. Rap je věc, která mě drží při životě. Nebude mi ani vadit, když budu mít možnost využít své tělo. Třeba v podobě reklamy... Nevím, co přijde za nabídky. Chci ale využít svou osobu co nejvíc, protože kvůli tomu jsem do toho šel."

