Pluto a Tony jsou kvůli Daně na nože

Za všechno mohl Tonyho tajný úkol, který mu jednoduše velel, aby sbalil Danu.

Ovšem Tony se už na začátku ve zpovědnici svěřil, že to zřejmě bude nad jeho síly, protože za prvé přišel do vily s tím, že zde bude věrný, a za druhé měl obavy, že by mu Dana podlehla. Tony obvykle působí, že to má v hlavě srovnané, ovšem tahle reakce ukazuje i na slušné sebevědomí.

Nakonec tedy svůj úkol vzdal a prozradil ho ostatním. Minimálně Daně a Petrovi se ulevilo, Tonyho ale pochopitelně neminul trest. Vzhledem k tomu, že neměl už žádné cigarety, vyšel z něho protentokrát bezbolestně. Měl totiž ostatním rozdat všechny svoje zásoby.

I jeho přiznání ovšem spory s Plutem neuhasilo. Spor oba pánové rozdmýchávali v průběhu celého dne a zatím to nevypadá na nějaký smír. Zdá se, že v nejbližších několika dnech bude vila něco jako hnojiště se dvěma kohouty.

Celý den byl vůbec ve znamení pánů. Svých "pár minut slávy" si prožil Tomáš i Pavel.

Agent nejdříve skončil v bazénu, zřejmě to ještě byla součást určitého uvítacího rituálu, a později dostal od štábu první poněkud "chlupatý úkol". Ve zpovědnici na něho čekal sklípkan, prozatím neškodně v krabici. Tomášovi se ho úspěšně podařilo zabalit do šátku a narafičit v kuchyni. Nešťastníkem, který sklípkana pustil na svobodu, aniž by o tom vůbec chvíli věděl, byl Pavel.

Reakce byly předvídatelné. Vřeštění, ječení a znechucení. Okamžitě se hledal původce toho všeho - Tomáš za něj naprosto suverénně označil Karolínu.

Hlavní velkou atrakcí byla návštěva kadeřnického komanda. Její příchod korunoval geniální hláškou Pavel, který postavy v černých oblecích pomalu se vynořující ze skladu počastoval přivítáním:"Ty vole, to jsou Arakaini!" K jeho zklamání to ovšem bylo všechno trošku jinak a možná, že i to byla jedna z posledních kapek před tím, než se večer psychicky rozložil a začal svůj dlouhý ulevující monolog.

Sice mluvil především sám k sobě, ostatním však jeho výlev nemohl uniknout. A jak se jeho mohutná postava posouvala po vile, stále s proudem slov, začal až budit lítost.

Jak se někteří VyVolení nemohou moc vystát, třeba se na sebe s novými účesy aspoň budou moci zase nějaký ten den koukat. Přes sklo. Jediný, kdo byl s prvotním účesem nespokojený, byl Petr, který přišel o svou pěstovanou pěšinku uprostřed hlavy. Tony na jeho stížnosti reagoval lakonicky: "Uvědom si, že si v Praze a je rok 2006."

Je pravda, že na něm je to vidět zcela zřejmě.