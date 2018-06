Nevěřím, že návrháři chtějí plné ženské křivky, říká plus size modelka

"Jestli si myslím, že Karl Lagerfeld vážně miluje nadměrné velikosti? Ne, absolutně ne. Chce jen peníze," řekla pro magazín Hello! Thompsonová.

Blondýnka ale připustila, že se přístup k plus size modelkám částečně změnil k lepšímu. Stále je však za ideál krásy považovaný pro většinu žen nereálný typ hubené postavy.

"Modelkami jsou většinou dívky pod 16 let, mnohé ještě ani nejsou v pubertě, a jsou tak přirozeně štíhlé. Jistě, můžete chtít mít postavu jako ony, můžete cvičit, kolik chcete, ale pubertu nevrátíte," prohlásila.

Whitney Thompsonová (12. ledna 2009) Whitney Thompsonová (11. září 2012)

Thompsonová se ovšem nevěnuje jen modelingu. Po vítězství v televizní soutěži se stala mluvčí Národní asociace poruch příjmu potravy. Většinu svého času tráví přednáškami vysokoškolákům o zdravém vnímání vlastního těla. Je přesvědčená, že ženy musí své nedostatky proměnit v přednosti. Pro mnohé je prý inspirací.

"Líbí se mi to. Je to tak obohacující. Pošta od fanoušků není jen: Jsi krásná a líbíš se mi. Jsou tam i vzkazy jako: Moje dcera měla bulimii a odmítla požádat o pomoc, dokud tě neviděla v soutěži Amerika hledá topmodelku. Teď se plně zotavila. Jak bych ti mohla za to někdy poděkovat? A to je prostě úžasné," míní modelka, která nenávidí diety.

"Jím, co chci a kdy chci. Devadesát pět procent lidí se po drastické Atkinsově dietě vrátí zpátky na svou váhu, nebo přibere ještě víc. Tak proč neustále sledovat tyto diety a myslet si, že by mohly fungovat," dodala.