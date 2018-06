Plus size modelka se vyfotila téměř nahá a ukázala strie po porodu

„Jste bojovnice, stvořily jste nový život, není důvod, abyste se kvůli své postavě cítily špatně,“ napsala na Facebook Lawley, která v únoru přivedla na svět holčičku Ripley.

S fotkou zároveň uveřejnila otevřený dopis, v němž odsuzuje jakoukoli kritiku ženské postavy. Sama totiž v minulosti čelila tlaku, aby zhubla, protože nesplňuje představy o „klasické“ modelce, a proto začala své tělo nenávidět.

„Moje agentka Chelsea Bonnerová byla jediná, která se mnou před šesti lety podepsala smlouvu. První věc, kterou mi po letech hladovění do extrémů, neustálého trapného posílání domů poté, co jste se nevešla do šatů na castingu, a nenávidění mé přirozené postavy velikosti 40 až 42 řekla: ‚Nemusíš vůbec hubnout, buď sama sebou, jsi dokonalá taková, jaká jsi’,“ napsala modelka už před časem na Instagramu.