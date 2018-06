Plus size modelka: Když přestanete s dietami, jste najednou šťastná

„Moje agentka Chelsea Bonnerová byla jediná, která se mnou před šesti lety podepsala smlouvu. První věc, kterou mi po letech hladovění do extrémů, neustálého trapného posílání domů poté, co jste se nevešla do šatů na castingu, a nenávidění mé přirozené postavy velikosti 40 až 42 řekla: ‚Nemusíš vůbec hubnout, buď sama sebou, jsi dokonalá taková, jaká jsi’,“ napsala modelka na Instagramu.

Podle Lawley právě to jako dospívající dívka potřebovala slyšet a byla šťastná. Rozhodla se, že už nikdy nebude počítat kalorie a držet diety.

„Řeknu vám tajemství, když poprvé přestanete s dietami, nebo s potravinami bez tuku a bez cukru, a dáte si opravdové jídlo, budete šťastnější než kdy předtím. Už nikdy nebudu držet dietu a domluvila jsem se na tom sama s sebou už před šesti lety,“ prozradila Lawley, která se letos objeví také v novém plavkovém magazínu Sports Illustrated.

Australská kráska snímky v plavkách nafotila už loni, když byla v prvním měsíci těhotenství. Nyní prý každým dnem očekává narození dítěte.

Další plus size modelkou, která se objeví v plavkovém magazínu, je Ashley Grahamová (více zde).