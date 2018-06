Agenti dovolí holkám jen jednu sušenku denně, říká plus size modelka

Ve Francii je těsně před schválením zákon, který by agenty zastupující podvyživené modelky poslal do vězení (více čtěte zde). V Americe to ale zatím nikdo neřeší a chování agentů popsala pro Women’s Weekly modelka, jež se na rozdíl od svých spolubydlících může najíst.

„Zachází to do extrému. Žádné jídlo, pilulky na hubnutí, které jsou jen na předpis, agenti říkají dívkám, že smí sníst jen jednu sušenku denně a vypít pár sklenic vody,“ popsala Wellsová. „Je to hrozně nezdravé a to nejen pro jejich těla, ale i psychiku,“ dodala.

Přehlídka Marka Jacobse na týdnu módy v New Yorku.

Sama má velikost 42 a může jíst, co chce. Netrpí přitom nedostatkem práce, což bylo pro její spolubydlící velkým překvapením. „Tyhle holky jdou do extrémů, aby tak vypadaly, ale pak stejně nedostanou práci. A najednou bydlí s plus size modelkou, která pracuje každý den. Srovnávaly se se mnou. Jím zdravě, cvičím, ale sem tam si dám nějakou sladkost, dopřeji si sklenku vína. Nedokázaly pochopit, že mohu být šťastná sama se sebou, když ony se tolik stresují,“ řekla Wellsová.

Modelka Isabelle Caro se stala tváří šokující kampaně o anorexii: