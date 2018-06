S dietami jsem skončila a jsem spokojená, říká plus size modelka

Myla Dalbesio považuje škatulkování modelek podle velikostí za směšné a tvrdí, že nebude podporovat stereotypy módního průmyslu. V listopadu se ale stala nejnovější tváří kampaně Calvin Klein na spodní prádlo Perfectly Fit.

„Nechceme, aby se dělaly rozdíly založené na něčem takovém, jako je číslo na štítku našich džínů. Nadměrná velikost, normální, něco mezitím. Všechno to zní tak absurdně,“ řekla Dalbesio pro Elle.com.

Mediální tlak, který se kolem ní po kampani na spodní prádlo vytvořil, jí dal pořádně zabrat. Na druhou stranu jí ale také pomohl. Dostala spoustu pozitivních vzkazů od žen. Nyní se snaží pomáhat těm, které trápí jejich velikost.

„Chci, aby všechny ženy bez ohledu na jejich velikost, postavu, barvu nebo cokoliv věděly, že jsou mocné bytosti. Vy jste paní své krásy. Vaše tělo je takové, jako se k němu postavíte. Můžete a měly byste ho oslavovat, bez ohledu na to, že vám společnost říká, jaká by měla být vaše velikost,“ míní modelka, která v minulosti sama lhala o své velikosti, jen aby dostala zakázky v modelingu.

„Když jsem přestala s podivnými dietami a v podstatě odmítla řeči všech o tom, co mám dělat se svým tělem a životem, můj celý svět změnil. Začala jsem se jinak respektovat a požadovat, aby mě stejně respektovali lidé kolem mě. Stala jsem se zase celým člověkem, což mi usnadnilo zjistit, co chci od života a přijmout výzvy s tím související. Jsem víc než jen míry a chci, aby to lidé věděli,“ dodala.