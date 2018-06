I plus size modelky mají „své dny“, říká dcera Davida Hasselhoffa

„Stále mívám dny, kdy nejsem úplně se svým tělem spokojená. Ale to je v pořádku. Nevěřím, že se někdo může cítit pořád v pohodě. Ale nyní jsem více sama sebou, než tomu bylo před několika lety. Mám ráda své tělo a to je úžasné zažít,“ cituje modelku deník Daily Mail.

Blondýnka se nejdřív snažila jít v otcových šlépějích a chtěla být herečkou. Zatím dala přednost modelingu, ve kterém se poprvé objevila, když jí bylo 14 let. Pak si udělala delší přestávku a na molo se znovu vrátila až loni během britského týdne módy. Hayley Hasselhoffová odmítá diktát vyzáblosti a je hrdá na to, že je plus size modelkou.

„To označení mi nevadí, líbí se mi to. Odkdy dělám v modelingu, vždy byla skupina normálních modelek a pak skupina plus size modelek. Nevnímám to jako něco negativního. Tak to prostě je,“ prohlásila Hasselhoffová.

Většina modelek má konfekční velikost 30 až 34. Jako plus size jsou označovány ty s velikostí 40 až 46. Hasselhoffová má při výšce 170 centimetrů velikost oblečení 44, ale podle některých i přesto nesplňuje podmínky pro označení modelka nadměrných velikostí. Blondýnka to už ale neřeší.

„Když se mě lidé na ulici zeptají, co dělám, pak mají občas vtipné poznámky. Ale myslím, že být plus size modelka je krásná věc. Je to spíš jen termín v branži a nerozumím, proč to lidé nechápou. Ale zdá se, že lidé budou chtít vždy kritizovat módní průmysl. Jsou naštvaní, když plus size modelky nejsou v kampaních, ale když jsou, jsou naštvaní, že nejsou dost plus size,“ dodala.

Spolu se svou sestrou Taylor-Ann se Hayley snažila uspět i v televizi s reality show o jejich životě. Dívky si přály být zpěvačkami. S pořadem jim pomáhal také otec David, ale kvůli slabé sledovanosti show skončila po dvou epizodách.