Plus size modelka má mít 65 kilo a víc, říká Bára Bartáková

"U nás to dře, ale v zahraničí je to lepší, třeba v Londýně. Dá se v tom prosadit," řekla Bartáková, která se k modelingu dostala přes casting.

"Vyfotili si mě, že prý by to se mnou zkusili. Váhová kategorie v plus size modelek je někde mezi 65 kilogramy a více," vysvětlila.

Plus size modelku zastupují agentury v Česku, Německu, Itálii, Španělsku či Británii a příští rok se chystá na tři měsíce do New Yorku, kde je více příležitostí. V Česku je prý kolem pěti pracujících modelek nadměrných velikostí.

"Holky se bojí do toho jít, když nemají 90-60-90. Já mám o pár čísel více," míní Bartáková a prozradila, že prádlo moc nepředvádí. Na boku má totiž vytetovaného draka.

"Vy nemáte tetování?" zeptala se modelka moderátora.

"Já ještě ne. A ani už o tom neuvažuju," ujistil ji Jan Kraus.

"Vy už máte starou kůži," uzemnila ho pak svou úvahou blondýnka.

Paľo Habera, Bára Bartáková a Hynek Vlas v Show Jana Krause

Pozvání na červenou sedačku do Show Jana Krause přijali také zpěvák Paľo Habera a kriminalista Hynek Vlas.