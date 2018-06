Připadala jsem si ošklivá, tlustá a nechutná, říká plus size modelka

„Ty jsi tak ošklivá a tlustá, je to nechutné,“ říkávala si při pohledu do zrcadla Grahamová, která při výšce 175 centimetrů váží 91 kilo a má míry 97-76-114.

„Jednoho dne jsem si ale řekla: Co to děláš? Máma mě takhle nevychovala, ani teta. Četla jsem v knize, že když se podíváte do zrcadla a každý den si řeknete, že jste krásná a máte skvělé tělo, že se to stane. Začala jsem své tělo milovat, cvičit a starat se o sebe. Nepodváděla jsem. Řekla jsem si: Změníš se, jsi krásná, stojíš za to. Žádný muž, práce, ani přítel mi neřekl, kdo jsem. Sama jsem si to musela říct,“ prohlásila modelka.

Grahamová začala s modelingem už ve 12 letech. Objevila se na obálce kanadské edice Elle, dělala také reklamu na Levi’s. Modelka se v roce 2010 provdala za filmaře Justina Ervina.

I s velikostí 46 udělala díru do světa a je první plus size modelkou, která se objevila v časopise Sports Illustrated. Nedávno představila vlastní kolekci prádla, které i sama předvádí (více zde).