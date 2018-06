VIDEO: Hvězdou přehlídky v Los Angeles se stal plus size model

Dexter Mayfield je tanečník z Kalifornie, který dostal možnost předvádět na přehlídce značky Marco Marco v Los Angeles. Tlouštík v přiléhavém trikotu na podpatcích se stal se hvězdou večera a sklidil za své taneční kreace a odhalení hrudi dokonce ovace vestoje.

Jeho sebevědomé vystupování je inspirací pro všechny, kdo si nevěří kvůli svému vzhledu. „Jsem profesionální tanečník, takže dobře znám ten tlak na to zapadnout do typické představy, jak by tanečník měl vypadat. A tím, že jsem vstoupil do modelingu a vyšel na molo, tak ten tlak ještě zesílil. Ale prostě chci dělat, co miluji a věřím, že talent může mluvit sám za sebe bez ohledu na tvar nebo velikost těla,“ řekl plus size model pro BuzzFeed.