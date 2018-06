Plodkové přinesl Český lev smůlu, rozešla se s přítelem

"Hlavně, že jsem zdravá a že jsem ten rozchod přežila," říká herečka, která nyní září v televizním seriálu Primy Zázraky života.

Zajímavostí je, že se do podobného projektu nechtěla vůbec zapojit, nakonec je ale ráda, že změnila názor.

"V něm jde o touhu lidí mít dítě. Já zatím na miminko vůbec nepomýšlím, ani na to nejsem psychicky připravena. Teď myslím hlavně na práci. Třeba na to, jakou zajímavou roli získám. Původně jsem o seriál vůbec nestála, ale když jsem zjistila, kteří výborní herci v Zázracích života hrají, tak jsem ráda do něj vstoupila."

Kromě práce ji z porozchodového smutku dostává i jarní počasí. "Jaro mi totiž dává energii. Můj přítel mi hodně ublížil, takže doufám, že se sluníčkem se ty rány zhojí," dodává Plodková.