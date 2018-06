Plné rty, neodolatelné křivky. Takhle pózuje Dana Morávková

K prvnímu produktovému focení se Dana Morávková dostala už před lety, kdy hrála Andreu v Rodinných poutech. "Vím, že to bylo focení módy pro jistý obchodní dům. Bylo to zajímavé. Pochopitelně vím, že nejsem žádná modelka, ale pokud mohu propůjčit tvář něčemu, čemu sama věřím, pak s tím nemám sebemenší problém," vysvětluje.

Coby doktorka Zdena Suchá z Ordinace v růžové zahradě 2 dostává mnoho nabídek od farmaceutických firem. Zatím jim ale odolává.

"Nejsem doktorka, já ji jenom hraju. Lékařské produkty mohou propagovat jen lidé, kteří jim rozumí. Herečka to není," míní Morávková, která v těchto dnech nafotila sérii fotografií s Alžbětou Jungrovou. Poslouží pro kampaň firmy vyrábějící přírodní kosmetiku.

Dana Morávková pod fotospouští Alžběty Jungrové

Dana Morávková zároveň přiznává, že honoráře z různých kampaní patří k těm lákavějším. S platem divadelní herečky se prý nedají srovnat.

"To mi potvrdí každý herec. Osobně všechny tyhle nabídky přijímám proto, abych mohla jinde pomoci bez nároku na honorář. Ať je to nacvičování choreografie s dětmi z dětských domovů nebo účast na charitativních akcích. Kdybych byla závislá jen na příjmu z divadla, něco takového bych si dovolit nemohla," objasňuje herečka.

"A pak upřímně říkám, že bych se nechtěla nikdy dočíst, že Morávková skončila na dlažbě. Ano, teď točíme seriály, máme kampaně, ale vždycky to tak být nemusí. Razím heslo, že člověk si vždycky musí pomoct sám, jak nejlépe umí. A to v jakékoliv situaci. Ke své profesi ale přistupuji s pokorou. To je to nejdůležitější," uzavírá Dana Morávková.