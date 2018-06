Plivete krev a někdo zívá, odrazuje u Krause Hlaváčová od herectví

"Byli jsme z toho zničení, věděli jsme, co by ji v životě čekalo. Radši bychom ji viděli studovat fakultu tělesné výchovy a sportu - a ona nám oznámila, že se dostala na herectví. My jsme se zhroutili," řekne s nadsázkou Hlaváčová, podle níž je práce herečky značně zrádná. A ten, kdo o uměleckou profesi stojí, by měl zvážit všechna pro i proti.

"Víte, když vidím někoho, kdo je chytrej, má vysoké IQ, má předpoklady dělat matematiku, fyziku nebo medicínu, tak si říkám: Kéž bys neudělal přijímačky a šel tam, kde ten výsledek může být patrný. U toho našeho řemesla se to někomu líbí, někomu nelíbí. Vy plivete krev, jdete na dno a někdo zívá," líčí první dáma českého herectví.

Herečka Jana Hlaváčová v Show Jana Krause na Primě

V rozhovoru s Janem Krausem se na chvíli vrátí i do 90. let, tedy do doby, kdy opustila Národní divadlo pro neshody s tehdejším vedení činohry, a rovněž prozradí, že ji tehdy zachránila spolupráce s Alexejem Pyškem a Lucií Zedníčkovou, kteří ji přizvali do zájezdových představení.

Prvním manželem herečky Jany Hlaváčové byl zesnulý herec Jiří Michný. Z prvního manželství má dceru Terezu. Jejím druhým mužem je herec Luděk Munzar, se kterým má právě dceru Barboru Munzarovou.

Kuchař Emanuel Ridi v Show Jana Krause na Primě Miroslava Hájková, majitelka nejmenšího krysaříka u nás, v Show Jana Krause na Primě

Dalšími hosty primácké show budou italský kuchař Emanuel Ridi a Miroslava Hájková, majitelka nejmenšího krysaříka u nás, který aspiruje i na titul nejmenšího psa na světě.