Pletení jako lék na stres

U dokumentaristky Heleny Třeštíkové, laskavé bytosti s hlasem tak klidným, že by mohl léčit, si lze lehce představit, že by si o víkendu nejraději pročítala Seifertovy verše či zastřihávala růže. Nic takového. Uznávaná režisérka by nesáhla po poezii, ale - po jehlicích. A až by ji hladce obrace omrzelo, rozjela by se nejspíš na buštěhradskou burzu. Případně naopak.* Kdy jste vlastně propadla pletení?Plést mě nenaučila maminka ani babička, jak je to obvyklé, naučila jsem se to sama podle knížky. Před patnácti lety jsem totiž měla jít na operaci a věděla jsem, že mezi tolika ženskými si nebudu moci v klidu číst. Jenže povídat, a přitom nic nedělat rukama, to bych se asi zbláznila, a tak jsem si vzpomněla na pletení. Koupila jsem si tedy vlnu, jehlice a nějakou příručku pro »šikovné ruce«. Šikovné jsem je ale moc neměla, protože zvládnout obě jehlice najednou mi dělalo strašné problémy. Nicméně do nemocnice jsem už odcházela s pár načatými řádky.- Jak se na vaši píli dívaly spolupacientky?Zkušenější pletařky se staly m ými odbornými konzultantkami. Mým pletením se ovšem nakonec nakazily všechny, a tak náš pokoj skýtal idylický obrázek: seděly jsme v postelích a za veselého cinkání jehlic jsme probíraly porody, potraty a chlapy. Dostala jsem se díky tomu do takové pletařské form y, že dodnes máme doma několik opusů, o nichž lidé říkali: To máte odtamtud, viďte? A »odtamtud« bylo, jak známo, všechno na západ od nás.mická práce, při které můžete m yslet na ujímání ok nebo taky na něco úplně jiného, a výsledek vám roste před očima.* Co je vaším posledním dílem?Svetr, rozpletený ovšem už před drahnou dobou. Ne že bych už neměla stresy, ale pletení v poslední době nějak zanedbávám. Pravda je, že socialismus nás k němu přece jen víc motivoval.* Čím vás tolik přitahuje zrovna burza v Buštěhradě?Svou bizarností. Objevili jsme ji s mužem náhodou, když jsme se ocitli před problémem, kam s věcmi, které bylo třeba vyklidit z bytu našich příbuzných. T ehdy nám někdo poradil, ať je odvezeme tam. Přijeli jsme k louce, kde desítky lidí měly po stolcích i po zemi rozložené předměty,které nás provázely tímto stoletím, a my měli pocit, že procházíme ztraceným světem svého dětství. I teď tam jezdíme ještě s napětím, zda objevíme nějaké předměty z období Michalova oblíbeného kubismu a mého art deca. Podstatné však pro nás není nakupovat - podstatné je moci se tím vším probírat.