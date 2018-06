Móda z plesu: Slovenky vypadaly božsky, ale kroj byl trochu přes čáru

Případ první : ZLATICA PUŠKÁROVÁ

100 %

Moderátorka zvolila naprosto božskou róbu. Print je nadčasový, vypadá velice elegantně a luxusně. Výborná volba. Moderátorka i v požehnaném stavu vypadá božsky a zaslouží velkou poklonu. Vlasy, make-up a doplňky jsou výborně sladěny.

Případ druhý: ZUZANA MAURÉRY

90 %

Herečka vypadá elegantně a velice reprezentativně. Byla také moderátorkou celého večera (více o bratislavském Plese v opeře zde) a její celkový vzhled je naprosto odpovídající. Moderátoři by měli být vždy vzory toho, jak by lidé v sále měli být oblečeni podle daného dress codu. Zde byl jako každý rok Black Tie / White Tie. Zuzana Mauréry má krásný krk a tak bych přidal jen nějaký malý šperk. Jinak je to zvládnuté výborně.

Případ třetí: TAMARA ŠIMONČÍKOVÁ-HERIBANOVÁ

5 %

Občas má každý z nás potřebu vyčnívat z davu. Také chápu, že vzít si k tomu něco jako slovenský národní kroj vzbudí hodně pozornosti a vlastně by se to mělo i omluvit. Ale tohle opravdu ne. Ne na událost tohoto charakteru. Toto si spisovatelka Tamara Šimončíková-Heribanová na sebe může vzít na oslavy vzniku Slovenské republiky nebo na událost podobného charakteru, ale rozhodně ne na Ples v opeře. Tamara šlápla hodně vedle, i když je to nádherná žena a krásně se usmívá. Ani to jí bohužel v tomto případě nepomůže.



Případ čtvrtý: ZUZANA KANISOVÁ

80 %

Stylistka má jednoduché, ale velice sexy černé šaty, které zvýrazňují její krásnou postavu. V tomto případě je vidět, že chtěla upoutat pozornost jen na šaty, a tak nemá ani žádné doplňky a šperky, což mi v tomto případě ani nevadí. Účes je čistý a krásný.

Případ pátý: GABRIELA DROBOVÁ

95 %

Ředitelka Fashion TV vypadá naprosto božsky. Šaty jsou velice sexy a dělají jí krásnou postavu. Jedinou výhradu bych měl k dost výrazným náušnicím. Už přehoz, co má Gabriela, je dost výrazný, takže jemnější náušnice by v tomto případě byly lepší volba.



Případ šestý: LUCIA HABLOVIČOVÁ

5 %

Tak tento kousek je výborná volba, ale na karneval nebo na Halloween. Toto je sice opravdu velice sexy, a asi pro někoho i fashion, ale rozhodně ne v tento večer. Omlouvám se všem, komu se to libí, i bývalé modelce a moderátorce, ale toto je bohužel nepřijatelné. Sice délka šatů nijak neporušuje dress code, ale celkový dojem je laciný a nehodí se na událost, jakou je Ples v opeře.



Případ sedmý: LUCIA HURAJOVÁ

90 %

Herečka a moderátorka vypadá jako pravá princezna. I když nejsem zastánce „dortových šatů“, tak musím přiznat, že Lucia vypadá nádherně. Kombinace čisté sukně a šperkového vršku šatů je skvostná. Už šaty samotné jsou velkým šperkem, takže bych ubral na náušnicích a špercích. Účes a make-up jsou krásné a bez výhrad. Je vidět, že se Lucia připravovala a zvládla to slušně.

Případ osmý: MAREK MAJESKÝ s manželkou JANOU

95 %

Pánové na slovenském Plese v opeře se výborně sladili a vypadali jak z brožury na dress code a herec Marek Majeský byl jedním z nich. Vypadá jako pravý gentleman a jeho žena ho výborně doplňuje. Šaty, které zvolila, jsou krásné, i když mám trochu problém s tím, jak jí sedí v oblasti hrudníku. Každopádně oba vypadají nádherně a myslím, že to byl jeden z nejhezčích párů večera.

Případ devátý: OĽGA BELEŠOVÁ

100 %

Herečka byla jedna z mála dam, které vypadaly opravdu jako dámy! Měla rukavičky, což je jedna z hlavních věcí patřících k plesové róbě. Šaty, které zvolila, jsou nadčasové a ruční vyšívání je zjevné a naprosto perfektní. Musím uznat, že herečka vypadá jedinečně a výborně.

Případ desátý: ĽUBICA VARGICOVÁ

10 %

Toto je bohužel velice nelichotivý model, jak pro operní divu, tak i pro jiné ženy. Šaty s tímto střihem, kdy sukně jako by začínala od stehen, opticky zvětšují a obzvlášť, když jsou šaty na tenká ramínka. Bohužel ani účes není vhodný k odhaleným šatům, jako jsou tyto. Snad příště (na další šaty slovenských celebrit se můžete podívat zde).

Kdo se na Ples v opeře oblékl nejlépe? celkem hlasů: 5729