Ples v Opeře tentokrát pomůže vysokoškolákům z dětských domovů

"Výtěžek plesu poputuje na podporu vysokoškoláků z dětských domovů. Jen mizivé procento těchto dětí jde na vysokou. V současné době ji studuje 35 dětí z dětských domovů a my jsme jich podpořili 32. Dokud se to číslo nezvýší aspoň na 50, budeme s podporou pokračovat," říká ředitelka nadace Terezie Sverdlinová.

Peníze získají pořadatelé z dražby, která v rámci plesu proběhne, a také ze vstupného, které se pohybuje od 2 500 korun do desetitisíců. "Už nyní je vyprodaná polovina kapacity Státní opery," říká ředitelka plesu Zuzana Vinzens.

Nasvícená budova Státní opery Praha, kde se konal tradiční Ples v Opeře

Za tuto cenu si hosté budou moci dopřát vybrané lahůdky od šéfkuchaře Miroslava Kubce, který vařil takovým osobnostem, jako je Barack Obama, Michael Jackson nebo členové skupiny Rolling Stones.

"Tématem plesu je Strauss, Strauss a zase Strauss. Proto jsem odjel do Vídně studovat rakouskou gastronomii. Zjistil jsem, že nic takového neexistuje," říká Kubec.

"Je to spojení jiných světových kuchyní. Dokonce i slavný vídeňský řízek ochutnal poprvé maršál Radecký v Miláně. Ale používají místní suroviny a to budeme i my," říká Kubec, který pro ples připravil menu, na němž je pstruh, candát, králičí stehno, telecí hřbet, kančí kýta a další pochoutky. Nebude chybět ani proslulý sacher dort a tažený závin.

Organizátorka Plesu v Opeře Zuzana Vinzens pečlivě dohlíží na dějí na jevišti zpoza opony. Ples v Opeře 2013 - Marek Eben a Tereza Maxová

Organizátoři plesu počítají jako vždy s nějakou zahraniční hvězdou. Její jméno ale prozradí až po Novém roce. Už teď je ale jasné, že moderátorem večera bude 8. února opět Marek Eben. "Plesu dodává noblesu," říká o něm Vinzens.