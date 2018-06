Ples v Opeře 2011: Kočí vyvedla partnera, Harapes princeznu

Jako první se na parketu objevili členové Bohemia Baletu, kteří předtančili polonézu z opery Rusalka. Součástí slavnostního programu bylo i vystoupení kambodžských tanečnic.

Kambodžskou královskou rodinu spojuje s Prahou právě tanec. Král Norodom Sihanomi, jehož sestru do Státní opery doprovodil tanečník Vlastimil Harapes, absolvoval Pražskou konzervatoř.

Ples jako tradičně přilákal i politické špičky. Výraznou postavou byla pětadvacetiletá poslankyně Věcí veřejných Kristýna Kočí, která radikálně změnila image. Kromě výraznějšího líčení, dlouhé večerní róby a dokonalého účesu se vyjímaly i její oči, které jindy skrývají výrazné brýlové obroučky. Tentokrát dala přednost kontaktním čočkám. A zájem budila i tím, že poprvé vyvedla i svého partnera.

Jedna z nejmladších političek Kristýna Kočí z Věcí veřejných odhodila brýle a poprvé vyvedla do společnosti partnera

Faux Pas Partner Kristýny Kočí se motýlkem zařadil k číšníkům

"Ples v Opeře jsem si užila. Byla jsem zde poprvé a jsem ráda, že jsem měla možnost podívat se do historické budovy pražské opery. Přítel Adam si to doufám také užil, ačkoliv vím, že takový mediální zájem není vůbec příjemný. Jsem moc ráda, že to se mnou přežil," řekla iDNES.cz poslankyně Kočí, o jejíž večerní róbu se postaral salon Camilly Solomon. Škoda je, že se módního prohřešku dopustil právě její partner, který k fraku zvolil špatnou barvu motýlku (více zde).

Do české metropole zamířili i další zahraniční hosté. Pořadatelé pozvali například vídeňského starostu Michaela Häupla, jehož město se stalo svým plesem v opeře světoznámé. "Všichni se mě stále ptají, v čem je pražský ples odlišný od vídeňského. Já si myslím, že ples v Praze je více intimní a více rodinný," poznamenal Häupl.

Ples nabídl pohoštění asi 800 hostům. Přichystal ho tým 50 špičkových kuchařů pod taktovkou Jaroslava Sapíka. Inspiraci hledali v gastronomii typické pro předválečné Československo.

"Chtěli jsme se vrátit do prvorepublikové tradice. Račí polévka, zajíc na smetaně nebo kaštanové pyré," představil výběr z plesového menu.

Terezu Maxovou mohl k tanci vyzvat kdokoliv, její partner totiž zůstal s dětmi v Monaku.

Připravena byla bohatá tombola téměř za milion korun, jejíž součástí je například luxusní zájezd do Kambodži. Část výtěžku půjde na konto Nadace Terezy Maxové dětem a další pak podpoří dobročinné projekty v Kambodži.

Modelka Maxová byla rovněž mezi hosty plesu a po boku maminky se blýskla v bílo-béžových šatech. "Jelikož se jedná o český ples, vybrala jsem si i českou návrhářku, mou kamarádku Kláru Nademlýnskou," řekla iDNES.cz Maxová, jež se letos musela obejít bez partnera. "Zůstal s děti v Monaku," objasnila s tím, že ji k tanci mohl vyzvat kdokoliv.

V luxusní večerní róbě se představila i módní návrhářka Beata Rajská, která přišla ve zlatých šatech doplněných extravagantními korály. A dorazili současní i bývalí komunální politici, například někdejší starosta Prahy 5 Milan Jančík.

Miss Jitka Válková s partnerem Miroslavem Ciprou. Jindy výrazné líčení kráska vyměnila za decentní make-up.

Miss Renata Langmannová

Společnost ozdobily i půvabné Miss, například Jitka Válková nebo Renata Langmannová s partnery. Mezi hosty bylo možné zahlédnout také ministra dopravy Víta Bártu, hereckou maželskou dvojici Sašu Rašilova a Vandu Hybnerovu nebo pár Veronika Žilková a Martin Stropnický.

Moderátoři akce Dara Rolins a Petr Vondráček

Večerem provázeli zpěvačka Dara Rolins a muzikant a moderátor Petr Vondráček. Podle organizátorů tým techniků vyměnil 364 sedadel přízemí Státní opery za taneční parket po osmé za posledních 52 let.