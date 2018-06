Ples v Opeře: Kynychová přišla v body, Němcová vyvedla syna

Dress code na Ples v Opeře je jasný - dámy musí přijít ve večerní róbě, pánové ve smokingu nebo fraku. Vzhledem k důstojnosti akce se nedoporučují příliš odhalené šaty. Cvičitelka Hanka Kynychová a modelka Andrea Verešová se ale rozhodly pro hodně odvážné modely.

Verešová měla téměř průsvitný vršek šatů, zatímco Kynychová přišla v růžovém body překrytém průsvitnou řízou.

„Když jsem dostala nabídku nést tento model, tak jsem tušila, že je možná trošku odvážnější. Ale pak jsem si řekla: holka, vždyť tady všem povídáš, jak by měli zdravě jíst a jak by měli o sebe pečovat. Tak jsem to vzala jako výzvu, dala jsem to na sebe a nějak se s tím začínám ztotožňovat. Nakonec jsem i spokojená. Šla jsem s kůží na trh a uvidím, jak to společnost přijme,“ řekla Kynychová, která přišla na ples se svou manažerkou, protože manžel zůstal doma s dcerami.

Naopak snowboardistka Eva Samková, pro níž šaty nejsou zrovna typické, přišla za dámu, jak se patří. „Ten vršek je docela sportovní, já se snažím o sportovní ráz, ovšem tady to samozřejmě nejde. Ale jinak je to pohodlné, jsem nadšená,“ řekla o svých šatech Samková.

Pozornost přilákal také doprovod modelky Pavlíny Němcové. Málokdo by uvěřil, že muž po jejím boku může být její vlastní syn Alain. Tomu je už 23 let a často ho lidé zaměňují za mladšího přítele Němcové, v lepším případě bratra. S matkou rád zapózoval na červeném koberci, tančit ale nechtěl. „Syn mě prosil, abych ho k tomuto nenutila, tak ho nutit nebudu,“ řekla Němcová.

Závodník Mika Häkkinen přišel se svou českou přítelkyní Markétou Remešovou Kromotovou, která se ale na podobných nóbl akcích příliš dobře necítí. „Raději jsem doma s dětmi,“ řekla rodačka z Česka, která má s finským závodníkem tři děti. Häkkinen si zatančil nejen s ní, ale také s Terezou Maxovou, která ho na ples pozvala. Nečekaně se postaral o smích v sále, když měl zahájit ples třemi údery do gongu. Gong se však po prvním úderu utrhl a zasáhnout musel moderátor Leoš Mareš, který ho pro další rány přidržel.

Mika Häkkinen při tanci se svou přítelkyní Moderátor plesu Leoš Mareš gong držel, aby do něj Häkkinen mohl udeřit ještě dvakrát.

Hlavní úlohou slavného zahraničního hosta byla ale účast na charitativní dražbě, jejíž výtěžek poputuje Nadaci Terezy Maxové, partnerské nadaci mediální skupiny MAFRA. Dražba vynesla rekordních 2,2 miliony korun. Jen za Häkkinenovu kombinézu zaplatil zájemce za velkého potlesku jeden milion korun.



Ples byl ve francouzském duchu a tomu odpovídala hudba Camilla Saint - Saënse a Jeana-Baptista Lullyho a také občerstvení. V nabídce byli i šneci na na bylinkovo-česnekovém másle.