Krainová i Sokolová tanec zavrhly, Hašek se Šmuclerovou to napravili

"Deklaruji, že jsem se nepřišla najíst, ale bavit," slíbila při příchodu Libuše Šmuclerová, jíž do Státní opery Praha doprovodil partner Dominik Hašek.

Hokejový brankář má sice s tancem minimální zkušenosti, úplný začátečník ale není. "Do tanečních jsem sice moc nechodil, ale mám za sebou jednu nebo dvě lekce. Ale to neznamená, že se na parket netěším a že si něco nezatancujeme," dodal.

Modelka Simona Krainová zase přiznala, že ples pojala jako příležitost "provětrat se" a na tanec raději nemyslela.

"Na ples jsem se vyloženě těšila, protože nemám moc času na chození do společnosti. Vím, že tu mám spoustu kamarádů, na to se těším. Ale na tančení ani moc ne, z toho mám trauma. Je to ještě z doby, kdy jsem byla ve slovenském Let's dance, kde jsem šlapala kroky i v noci ze spaní. Byla tam obrovská tíha zodpovědnosti, protože jsem měla prémiového partnera, který to chtěl moc vyhrát, zatímco já jsem do něj pořád žduchala. I proto jsem tehdy byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu a musela odstoupit," zavzpomínala maminka dvou synů, jíž doprovázel manžel Karel Vágner.

Ples v Opeře 2014: Manželé Hana a Karel Heřmánkovi

Podobně mluvila v doprovodu svého partnera i někdejší miss a modelka pracující momentálně hlavně v zahraničí Kateřina Sokolová. "Doufám, že jeden taneček proběhne. Nicméně musím přiznat, že na plesech moc netančím, protože jsem neabsolvovala taneční, jsem trošku ostuda, takže spíš improvizuju. A k improvizaci mi stačí jedna dvě skladby," smála se.

Zkušenější generaci pak zastoupili manželé Hana a Karel Heřmánkovi, kteří sice slíbili střídmé tancování, avšak s veškerými bonusy kolem. "Máme rádi klasické tance a k plesu samozřejmě patří. A jestli tance máme zmáklé? To nevím, ale máme je rádi a hlavně se máme rádi," dodali.