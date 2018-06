Ples v Opeře: Kohák vytasil olympijské kruhy, hvězdy náhradní partnery

Bez vlastních partnerů se letos musely v prostorách úchvatné Státní opery Praha obejít moderátorky Gábina Partyšová a Mahulena Bočanová, ale i modelky Pavlína Němcová či Aneta Vignerová. Někdo sáhl po náhradnicích, někdo po kamarádkách, čímž se rázem dopustil poněkud ne zcela přijatelného aktu.

"Měla jsem jít s kamarádem, několikanásobným mistrem Evropy v latinskoamerických tancích. Ráda s ním chodím na podobné akce, ale onemocněl, takže tu budu s kamarádkami. Bude to fajn, protože se řídím heslem 'Jaký si to uděláš, takový to máš'. Pravdou je, že jsem tohle konzultovala i s Ladislavem Špačkem, který řekl, že není úplně vhodné přijít bez partnera, ale myslím si, že jsem až tolik pravidla neporušila," řekla iDNES.cz Partyšová.

"Protančím to tady s partnerem mého kamaráda, který mi dělá doprovod, těším se, že si to užijeme," uvedla Pavlína Němcová, v jejíž šlépějích kráčela i kolegyně Aneta Vignerová. Důvodů, proč to udělala, může být víc. "S tancem si úplně nerozumíme, ale asi záleží na výběru partnera, který by ženu měl přirozeně vést," míní miss a modelka.

To Mahulena Bočanová nemusela podobný problém vůbec řešit. Přestože sáhla po náhradníkovi, konečný výběr nemohl být lepší. "Mám možnost si zažít tanec s Petrem Zabystřanem, který mě trénuje. Zrovna jsem si říkala, že je ostuda, že jsem tady ještě nebyla, když jsem z Prahy. Bere to tu dech, je to překrásné," přiznala Bočanová.

Ples v Opeře 2014

Dobře se bavil i režisér Jakub Kohák, který loni dokráčel do opery v sádře. Letos už nic podobného řešit nemusel, a tak ples pojal i jako malou sportovní oslavu. Na košili si totiž připnul zlaté knoflíky s olympijskými kruhy.

"Tanec je můj život, už nechci dělat nic jiného než tančit. Vzal jsem si tyhle manžetové knoflíky na oslavu první medaile z olympiády. Gratuluji," vzkázal biatlonistovi Jaroslavu Soukupovi, který vybojoval v závodu na 10 kilometrů bronzovou olympijskou medaili.

Dramaturgie letošního Plesu v Opeře, kterou po loňské úspěšné spolupráci opět připravil Pavol Juráš, svedla na pódium Státní opery Praha špičku české operní a baletní scény. Hlavní hvězdou byl britský operní pěvec Paul Potts.

Ples v Opeře 2014: Marek Eben a britský operní pěvec Paul Potts

"Téma Strauss, Strauss a zase Strauss, které odkazuje jednak k valčíkovým melodiím vídeňské dynastie Straussů, ale také k významnému opernímu tvůrci Richardu Straussovi, jsme chtěli velkou část dramaturgie postavit právě na tanci, na baletu jako jeho nejdokonalejší formě. A musím říct, že se nám to povedlo v takové míře, o jaké jsme se před rokem ani neodvažovali snít," uvedla ředitelka Plesu v Opeře Zuzana Vinzens.

Letošní ples se konal poklidně v porovnání s předchozími roky, kdy se jednou dokonce demonstrovalo. Před operou se tehdy shromáždili lidé, kteří nesouhlasili s noblesou akce a především s "rozhazováním" peněz. Letos vyvolaly povyk snad jen metače chodníků, které stály jen pár metrů od červeného koberce. Firma provozující tyto služby byla jedním z obchodních partnerů.