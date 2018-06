Ples v Opeře 2010: róbou okouzlily Angelika, Verešová i Vignerová

Andrea Verešová dorazila na ples v doprovodu svého manžela Daniela Volopicha se značným zpožděním. Důvod ale měla pádný - musela nakojit a uspat svého téměř ročního synka Daniela Tobiase. "Malou Vanessku hlídají její prarodiče v Plzni, ale Danielka jsme vzali sem. Jen co jsem ho v našem pražském bytě nakojila, tak jsme přijeli, ale za chvíli ho zase pojedu nakrmit," vysvětlila modelka a maminka na plný úvazek.

V plánu navíc měla na Plese předvést ještě jednu róbu od stejné návrhářky, a tak přestávka na kojení jí dala i příležitost model vyměnit. "Nemohla jsem si u Beaty vybrat ze dvou šatů, tak jsem nakonec vzala oboje a budu se jako Popelka o půlnoci převlékat," směje se modelka. "V těchto šatech se cítím právě jako Angelika - markýza andělů," popsala květovaný model se zlatými odlesky. "A v těch druhých se mi zase bude lépe tancovat."

Její styling korunoval výrazný make-up, který zaujal zlatě třpytivým dekoltem a výraznými nalepenými řasami. Poprvé se na podobnou akci takto svěřila do rukou profesionála, vizážisty Pavla Bauera. "A jsem za to hrozně vděčná, protože mi ušetřil hodně času a námahy. Navíc jsme si skvěle pokecali při kávě," říká Andrea Verešová.

Další dámy si už vystačily celou noc s jedněmi šaty. Dekolt moderátorky Gábiny Partyšové se výrazně vyjímal v nevšední černě stříbřité róbě od Natali Ruden. "Musím se přiznat, že nemám ráda černé oblečení, ale tyhle šaty mě na její přehlídce hned uchvátily," vysvětlila svou volbu moderátorka s tím, že jí značně rozložitá sukně šatů dala pořádně zabrat na toaletě. "Je totiž dost neskladná a tady v opeře jsou kabinky záchodů opravdu malé, tak jsem si to všechno musela vyhrnout až nad hlavu," přiblížila komickou situaci.

I modelky a missky Kateřina Sokolová a Aneta Vignerová daly přednost českým návrhářkám. Pro Kateřinu tento nóbl večer nebyl novinkou, Ples navštívila už v loni s maminkou. Tentokrát si nechala ušít róbu na míru u návrhářky Ivany Mentlové a pózovala v ní vedle svého přítele Jeana. Navíc prozradila, že se ho v brzké době chystá na čas opustit, protože se chce vydat za modelingem do světa. "Ještě nevím, jestli do Milána nebo někam jinam, ale víc neprozradím, nechci to zakřiknout," nastínila své plány.

Aneta Vignerová, která se tu po boku svého partnera Kamila Bahbouha prezentovala jako čerstvá Miss ČR, zazářila v lehce krémových šatech od Jaroslavy Sedláčkové. Skoro až svatebních. "Nic v tom ale nehledejte, nebudu se vdávat," vysvětlovala se smíchem. "Vlastně jsem úplně poprvé na plese, takže jsem si na tu premiéru vybrala tu nejlepší akci. Doufám, že si i zatančím, i když vlastně moc tančit neumím," přiznala iDNES.cz Vignerová.

Jako jediná z hostů plesu dorazila opravdu hodně pozdě, dlouho po slavnostním zahájení. "Moje maminka se sestrou dnes odlétaly do Egypta, tak jsme je ještě vezli na letiště, proto jsme to stihli až na jedenáctou."

V tu dobu už všichni ostatní dávno brázdili parket. Ovšem ze známých tváří se tu letos objevili už jen režisér Zdeněk Troška, operní diva Andrea Kalivodová, návrhář Osmany Laffita a manželé Juraj a Deana Jakubiskovi. A pak samozřejmě hlavní hvězda večera, francouzská herečka proslulá svou rolí svůdné Angeliky, dnes již jedenasedmdesátiletá Michele Mercierová. - čtěte Michele Mercierová doufá, že v Praze protančí noc. V šatech s diamanty

Především dámy byly zvědavé, jestli si stále zachovala svou někdejší svůdnost. "Samozřejmě jsem byla zvědavá, jak ta krásná šťavnatá prsatá Angelika bude teď vypadat. Dokonce můj muž ji měl v mládí zakázanou, protože to bylo poprvé, když se u nás před kamerou odhalily ženské křivky. Musím říct, že mě překvapila jak je zachovalá, i když jsem vlastně čekala, že bude dobře vypadat," dodala Gábina Partyšová.