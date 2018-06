Plesový horor slavných žen: Mátlová ani Kynychová neměly s kým tančit

"Já bych si ráda zatančila, ale nemám s kým," svěřila se iDNES.cz Tereza Mátlová, jež dorazila v doprovodu svého muže, hudebního bosse Františka Janečka, který si pod pojmem tanec představuje nanejvýš noční můru.

"Ne ne, já tančit nebudu, to by dopadlo špatně. Když bych se do toho pustil, není vyloučeno, že bych šel k zemi. Bylo by to akorát tak sousto pro vaše kamery," uvedl Janeček, jenž se tak celý večer držel spíše v ústraní, kde si mohl v klidu povídat.

Podobně na tom byla i cvičitelka Hanka Kynychová, která se musela smířit pouze s dámským doprovodem. "Dorazila jsem se svou manažerkou, protože máme doma malé holky, o které se ochotně stará můj muž. Ale jelikož mám i patnáctiletého syna, říkám si, že za dva tři roky by mě mohl doprovázet nejen manžel, ale i syn. Otázkou je, jestli novodobá mládež bude chtít chodit do tanečních. Doba se už posunula. Muži se navíc bojí vyzvat nezadanou partnerku k tanci. Kdyby mě někdo chtěl teď hned vyzvat, já bych se vůbec nebránila," krčila rameny Kynychová.

Obě dámy ale byly dokonale sladěné. "Přemýšlela jsem, čí šaty si vezmu a nakonec jsem si vzala šaty, které jsem si koupila v Americe. Jsou od značky, kterou mám ráda, mám podobné i na zpívání, a protože jsem si uvědomila, že jsem na plese nebyla od dob svých studií na vysoké škole, tak jsem vyrazila. Make-up a vlasy jsou prací mé kamarádky Kačenky, která je pochopitelně profesionál," objasnila Mátlová.

Ples Prahy 1 - Hanka Kynychová

"Když jsem si šaty koupila, tak mi byly velké, teď mi velké nejsou, tak jsem si je mohla konečně vzít. Byly volné všude, ale od jisté doby jsem si odvykla kupovat šaty, do kterých 'zhubnu'. To už prostě ne. Mám šaty na léto, něco na zimu a s tou váhou si říkám, že se plus mínus do nich vždycky vejdu. Ještě včera jsem si otevřela lentilky, takže to už neřeším," dodala.

"Letos už potřetí mě oblékal stylista Sam Dolce, který tentokrát vzal i svého přítele Filipa, který mě nalíčil. Byl to fofr. Cvičila jsem do šesti, v půl sedmé přišli kluci a za zhruba pětačtyřicet minut bylo hotovo. Z doplňků jsem zvolila kabelku z hadí kůže, asi bych si ji nikdy nekoupila, protože bych na ni neměla, ale tenhle model stojí za povšimnutí a bylo by fajn, kdyby někdo chtěl stejnou částku jako za tuhle kabelku dát na můj nadační fond," doplnila zase Kynychová.

Honosný reprezentačním ples Prahy 1 se letos konal už počtvrté. Prvního tance se ujal starosta této městské části Oldřich Lomecký s partnerkou Veronikou Blažkovou. Moderátory byli herci Iva Pazderková a Lukáš Hejlík, rovněž jedni z prvních, kdo ten večer taneční parket vyzkoušel.