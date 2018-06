Plemena bojových psů budou možná na indexu

Kolínská policie oznámila, že muž, který byl na procházce se dvěma psy, se dostal do sporu s jiným člověkem, jehož doprovázel pitbullteriér bez vodítka. Starce, který upozorňoval na čerstvý hamburský případ, srazil neznámý k zemi, kde ho pak pes vážně

zranil. Útočník z místa uprchl.



Před očima spolužáků předtím v Hamburku bez vyprovokování napadli šestiletého hocha tureckého původu pitbull a staffordshirský teriér. Obě zvířata zastřelila policie, avšak

chlapci už nebylo pomoci. 23letý majitel psů i jeho 19letá společnice byli zadrženi.



Ministr životního prostředí Jürgen Trittin ze strany Zelených žádá urychlený zákaz chovu tzv. bojových psích plemen. Označuje je za "životu nebezpečné zbraně", pro něž by měly platit obdobné zákony jako pro držení střelných zbraní.



Křesťanskodemokratická (CDU) opoziční poslankyně Vera Lengsfeldová připomíná, že jen v roce 1999 bylo v Německu napadeno nebezpečnými psy asi 35.000 lidí. Každou pátou obětí se stalo dítě.



Ministři vnitra spolkové vlády a německých zemí se v květnu vyslovili pro lepší ochranu před nebezpečnými zvířaty. Doporučili spolkovým zemím, aby zakázaly chov zvlášť nebezpečných psích plemen a obchod s nimi a zavedly "vodičské průkazy" pro držitele.

Pod dojmem útoků bojových psů proti lidem přitom již v některých německých zemích platí různá omezení těchto plemen; za nebezpečné bývají přitom označováni nejen bullteriéři a staffordshirští teriéři, ale také mastifové, rotvajleři či dobrmani.



Obdobná situace je i jinde v zahraničí. Letos v lednu například vstoupily v platnost přísné předpisy proti pitbullům ve Francii. Během deseti let mají vést k jejich úplnému vymýcení.

Všichni psi tohoto typu musejí být sterilizováni, na veřejnosti musejí být nejen na vodítku, ale musejí mít pod pokutou 1000 franků (kolem 5600 Kč) i náhubek. Dalších 1000 franků pokuty by postihlo majitele, pokud by s pitbullem vstoupil do prostředku hromadné dopravy nebo na veřejné prostranství, jako je park nebo zahrada. 5000 franků pokuty dostane každý, kdo svého pitbulla nepřihlásil do konce minulého roku na radnici, a 3000 franků majitel, který u sebe nebude mít potvrzení o sterilizaci, očkování proti vzteklině a o zvláštním pojištění svého psa.



Chovatelé bojových psů odmítají plošné zákazy "svých" plemen a obvykle argumentují tím, že tragické případy mají na svědomí konkrétní majitelé, kteří silného psa nedokáží zvládnout. Kynoložka Dorit Feddersenová-Petersenová z univerzity v Kielu dnes v internetové verzi německého listu Die Welt varovala před emotivním posuzováním problému a zapochybovala o účinnosti zákazu bojových plemen, neboť by prý ihned křížením vznikala plemena obdobná. Doporučuje spíše antiagresivní trénink pro bojové psy a zavedení testů zkoumajících agresivitu u všech psích ras; jedinec, který by v takové zkoušce neobstál, by podle expertky měl byl určen ke kastraci.