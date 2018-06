Playmate Presová nafotila akty, za které se nestydí

Osmadvacetiletá modelka z jižní Moravy začala s modelingem v šestnácti letech. Pracuje především v zahraničí, a tak ji české publikum víceméně nezná. Mít fotky v Playboyi byl její sen.

"Snila jsem o tom už nějaký čas, chtěla jsem mít také vzpomínku v šuplíku, se kterou se budu pyšnit, až budu starší. Focení mi nabídl fotograf Martin Buček a já to uvítala. Kromě toho, že je to prestižní záležitost, být v takovém časopise, mě potěšil samozřejmě i honorář, jehož výši ale neprozradím. Můžu jen říct, že jsem s ním spokojená," říká Presová, která únorové číslo pokřtila v klubu Solidní nejistota.



Playmate Zuzana Presová se svými kmotry

Před fotografem se také beze studu svlékla. "Nemám s tím problém, fotím vedle fashion i akty. Když člověk vypadá dobře, není za co se stydět. Dobře nafocené akty se mi navíc moc líbí," přiznává dlouhovlasá playmate.

Vystudovaná obchodnice a nutriční terapeutka zkoušela štěstí na různých "missích" soutěžích. V těch menších, většinou moravských, bodovala. Za svůj největší úspěch ovšem považuje účast ve finále Taiza Face 2003. Má ráda sport, především tai-bo, in-line a plavání. Co stále hledá, je láska.

"S muži je to špatné, pořád toho pravého hledám. Nejsem náročná ani vybíravá, spíš jde o srdeční záležitost. A co mě na muži zaujme? Dám hodně na úsměv a oči. I já se ráda směju, možná se na mně také mužům nejvíc líbí úsměv a potom asi vlasy. Jinak jsem úplně normální holka, nerada se přetvařuju, nemám ráda namyšlené lidi a pomluvy. Mé sympatie naopak rychle získají veselí a přátelští lidé," vypočítává Presová.

Rudý baron, Babylon, Everything is Illuminated – to jsou filmy, kde dostala příležitost si zahrát po boku hvězd, jako Elijah Wood, Vin Diesel nebo Gerard Depardieu. "Byla jsem šťastná, že jsem si mohla vyzkoušet atmosféru filmového natáčení. Třeba dostanu ještě další šanci. A kdyby ne, uvidíme, čím novým mi osud zpestří život," uzavírá.