Playmate Kachtíková má dceru Sofii, porod trval deset hodin

Lucie Kachtíková, kterou u porodu podporoval její přítel Martin, si kvůli komplikacím vytrpěla své. Přestože porod trval několik hodin, lékaři nakonec přistoupili k císařskému řezu. Holčička přitom měla přijít na svět o Vánocích.



Sofie, dcera Lucie Kachtíkové

"Sofince se ale vůbec nechtělo ven. Až před Silvestrem přišly silné kontrakce, a tak jsem musela ihned do porodnice," řekla modelka s tím, že malá Sofie vážila po porodu bezmála čtyři kila.



Lucie Kachtíková s přítelem Martinem Jarošem

Na Nový rok se už v porodnici začali scházel gratulanti s kyticemi a lahvemi Lucčina oblíbeného šampaňského, na které si však teď na pár měsíců musí nechat zajít chuť. Od přítele Martina Lucie dostala nádherné náušnice, které pro ni sám navrhl.



Lucie Kachtíková se hodlá vrátit do práce co nejdřív

Zajímavým dárkem byla zcela určitě i nabídka stát se tváří luxusních šperků se Swarovského krystaly Crystal Storm. "Je to pravda, práce se probírala už den po porodu. Na únor už mám stanovené focení a zakázky, takže se musím dát rychle do formy. To ale nebude problém, Sofinka je jedlík, kojíme už od začátku bez problémů, takže kila půjdou dolů sama," doufá Kachtíková.