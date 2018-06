Playmate Erbová se bála o silikony, nechtěla dopadnout jako Mašlíková

V případě Vlaďky to ale nebyla skutečná dopravní nehoda. "Vyzkoušela jsem simulátor havárie auta převrácením na střechu. Bylo to zvláštní. V první chvíli jsem si připadala jako na matějské pouti, poté jsem si vzpomněla na Hanku, která si to nedávno dala osmkrát v reálu," říká Vlaďka. "Mou hlavní starostí byla prsa. Bála jsem se, aby se jim nic nestalo. Když jsem po Hančině nehodě viděla, co jí udělal pás, jak jí popálil i prsa, měla jsem oprávněný strach,“ svěřila se.

"Mám dva měsíce po zákroku. Prodělala jsem znovu kompletní operaci prsou a potřetí bych tam už jít nechtěla. Přece jen mám implantáty, mám v sobě věc, která do těla nepatří. Má prsa jsou koupená, tak se k nim podle toho tak chovám. Radši ani nedomýšlím, co by se s nimi mohlo stát, kdyby se tam něco nekontrolovatelným pohybem pohnulo." Vlaďka se zúčastnila propagační akce spojené s blížícím se druhým ročníkem akce Žena a auto, která se bude konat začátkem června na brněnském výstavišti.

"K autům mám velmi vřelý vztah. Poté, co jsem porodila dceru Viktorku, jsem z rychlých benzinových vozů přešla na ty dieslové, pětidvéřové, bezpečnější,“ vysvětluje. "Jde mi rozhodně o bezpečnost. Jsem ráda, že díky absolvování simulačního testu vím, že bezpečnostní pásy opravdu fungují,“ dodává.

Další kráskou, která podporuje projekt Žena a auto, je Alice Jandová, manželka zpěváka Petra Jandy. Pokud vše poběží podle plánu, porodí tato sympatická brunetka za osm týdnů svého prvního potomka. "Těhotenství snáším velmi dobře, i když v poslední době trošku přituhuje. Zatím jsem přibrala jen sedm kilo, ale už se mi o něco hůře pohybuje,“ říká. "Po porodu budu určitě maminka na plný úvazek. Tak dva tři roky se chci věnovat jen miminku,“ prozrazuje své plány a doplňuje, že stejně jako Vlaďka Erbová je milovnicí aut. Svůj vůz nazývá Bobánek a první škrábanec na něm prý obrečela.