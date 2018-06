Playboy svlékl Vendulku Utěšitelku

FOTOGRAFIE ZDE

Autorem snímků je dvorní fotograf amerického Playboye Stephen Wayda a Eva si spolupráci s ním nemůže vynachválit.

"S nahotou nemám problém. Ani ve filmu, ani na fotografiích. Tady to bylo naprosto přirozené, až vzrušující. A Steve Wayda je fantastický," prozradila jednačtyřicetiletá Jeníčková alias Ava Jansen, která před sedmnácti lety odešla zkusit své štěstí za velkou louži.



V Česku je Eva známá jako tmavovláska, v pánském magazínu se však objevila překvapivě s blond hřívou. "Kvůli televizním projektům (hostování Champ Car závodu a ´60 minut´ pro CBS) jsem šla do blond barvy už skoro před rokem. Nevypočitatelnost je jednou z vlastností, která mi je připisována," vysvětluje.



Evu fascinuje, jak dramaticky se může změnit díky pouhé barvě vlasů. "Na muže to má velký vliv. Jak se o tom tuhle přesvědčil řidič porsche. Když se za mnou v Beverly Hills otáčel, najel do mercedesu před sebou."



Eva odešla z Čech krátce před sametovou revolucí. Do té doby účinkovala ve dvou dílech filmových Básníků, ve filmu Rumburak, v zimní komedii Sněženky a machři, získala cenu Českého literárního fondu za hlavní roli v muzikálu Vlci.



Jako studentce DAMU se jí v roce 1987 podařilo získat Fullbrightovo stipendium, do USA ale mohla vyjet až v létě 1989.



Po vypršení stipendia se vdala. Její manžel je specialistou na bojová umění. Společně se usadili v Los Angeles, Eva si začala říkat Ava Jansen. Její slovanské jméno totiž vzbuzovalo u Američanů dojem, že je Ruska a to se také neustále odráželo na castinzích i obsazování do rolí.

Ve Státech několikrát úspěšně prošla konkursem do význačných muzikálových produkcí (Cats - Hamburk, Ragtime - Los Angeles). Představila se například v jednom z dílů Ally McBealové, Monk,Suddely, Days of our lives, Providence, Love Boat, v nezávislých snímcích např. Diary Of Sex Addict, Hidden Agenda, objevila se také ve Formanově Muži na měsíci. Naposledy byla k vidění ve filmu The Singing Detective a ve snímku Jak básníci neztrácejí naději.

Nyní pracuje na zbrusu novém televizním seriálu a ve vzduchu stále visí pokračování Sněženek a machrů, kde by si měla zahrát roli, která se prý podobá jejímu skutečnému osudu.