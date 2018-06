Playboy slavil i bez nahotinek

10:40 , aktualizováno 10:40

Nahotinky nebyly při vchodu na párty. Nahotinky nebyly ani u stolů s vínem. Nebyly ani u stolů s jídlem. Dokonce ani muzikantům neobracely noty. I tak to byl večírek časopisu Playboy. Tedy, jeho české mutace, která slaví deset let od vydání prvního čísla. Spolu s ním slavila své desáté narozeniny i společnost Quo. Možná, že si to někdo představoval odvážněji, ale i tak to byla ta správná párty Playboy: přitažlivé vysoké, štíhlé, nohaté dívky v typických zaječích "krojích" byly téměř na každém rohu.

