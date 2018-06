Playboy oslavil padesáté narozeniny

První byla Olga Schoberová



Playboy má od začátku devadesátých let svou redakci i v Praze a láká k fotografování krásné Češky. Jako první však pro něj pózoval český filmový sexsymbol - Olga Schoberová a to už v šedesátých letech. Úřednice Technomatu si přivydělávala jako modelka, když si jí všimli filmaři. Dostala roli ve filmech Bylo nás deset, Limonádový Joe a začala se objevovat v časopisech. Známí jí řekli, že do Prahy přijeli nějací Francouzi, kteří by si ji rádi vyfotili. Playboy pak přinesl její fotky ve vydání s názvem Krásky za železnou oponou. "Vůbec jsem nevěděla, že mě fotí pro časopis," tvrdila Schoberová. Na snímcích sice předvádí své krásné nohy, ale je decentně zahalená v černém roláku. Ovšem herečka z Československé socialistické republiky na fotkách v časopise symbolizujícím prohnilost Západu? To byl pořádný malér. Schoberová však poté stejně odešla do ciziny. Naopak, další Češce, pomohl Playboy k nastartování slušné kariéry. Neznámá osmnáctiletá Jana Štefánková z vesničky Zbožice přijala začátkem devadesátých let náhodnou nabídku fotografa a vyneslo jí to titul Playmate udělovaný dívce, která se nejvíce líbila. Od té doby se stala žádanou modelkou a moderátorkou společenských akcí. "Díky pózování pro Playboy, jsem dostala nabídky na zajímavé filmové role," tvrdí také herečka Jana Švandová. "Když mi Playboy zavolal, řekla jsem si, ty bláho, tak tohle nemůžu odmítnout," prohlásila v rozhovoru pro MF DNES loňská vicemiss Andrea Vránová. Playboy a Češky

Olga Schoberová, Jana Štefánková, Jana Švandová, Andrea Vránová, Markéta Hrubešová, Mahulena Bočanová, Michaela Kuklová, Michaela Dolinová, Světlana Nálepková, Kateřina Kornová