Ženám stačí poslat do redakce českého Playboye své dvě fotografie a prokázat, že pracovaly pro Super.



Playboy s vybranými kandidátkami za honorář připraví kolekci snímků pro nejbližší vydání. "Pokud bude velký zájem, dámy by se mohly v časopise objevit už v zářijovém či říjnové čísle," říká šéfredaktor.

Zkušenosti z pózování pro Playboy by jim mohly přinést trochu zábavy do období hledání nového místa nebo i otevřít dveře do světa modelingu, míní zástupce časopisu.Českou edici Playboye vydává vydavatelství Axel Springer Praha.