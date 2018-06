Playboy draží unikát s Bondem

Magazín, jehož prodaný náklad čítá tři miliony výtisků za měsíc, chystá rozsáhlou dražbu na začátek oslav svého padesátého jubilea. To nastane v lednu příštího roku.



"Prověří, zda nás miliony mužů opravdu četly jen kvůli článkům," nechal se slyšet temperamentní zakladatel Playboye Hugh Hefner s narážkou na vtip, který se o časopisu, plném krásných žen, rozšířil v 70. letech, časech jeho největší slávy a více než šestimilionových nákladů: "Čtu Playboy jenom pro jeho články."



Playboy vlastní rukopisy a tiskopisy spisovatelů jako Ian Fleming, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Kurt Vonnegut Jr., Jack Kerouac. Nechybí ani díla Allena Ginsberga, Henryho Millera, Vladimira Nabokova či Jeana-Paula Sartra.



Mezi unikáty patří kupříkladu předběžné korektury Flemingova románu ze série o agentu 007 On Her Majesty's Secret Service, které obsahují autorovy poznámky a vysvětlivky k prvnímu anglickému vydání. Tento román byl v Playboyi poprvé otištěn v květnu a červnu roku 1963. Vydražená cena podle odhadů vyšplhá na částku mezi 18 a 24 tisíci dolarů. K mání by měl být také strojopis povídky The Property of a Lady, publikované v lednu 1964, a tři dopisy editorovi magazínu.



Časopis po léta představoval určitý styl, jakousi rukověť pro moderního muže, jehož prototyp ztělesňoval právě James Bond: kultivovaný gentleman obklopený krásnými ženami. Magazín získal oceňované spisovatele, od Kingsleyho Amise, Normana Mailera až po Josepha Hellera či Johna Updika. Přinesl rozhovory s Jimmy Carterem, Fidelem Castrem, Malcolmem X či Johnem Lennonem. Literární standard však začal upadat počátkem 80. let, kdy do tržeb časopisu zasáhly konkurenční časopisy a video průmysl.