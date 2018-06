Plavkyně Hlaváčová ovládne přehlídková mola v New Yorku

"Opravdu si toho vážím. Sehnat na mou figuru oblečení, které mi padne, není vůbec jednoduché. Boty jsou problém, bundy jsou problém, všechno je problém," stěžuje si 194 centimetrů vysoká sportovkyně. "Díky této spolupráci mi odpadne alespoň jedna starost s oblékáním," pokračuje.

"Mrzí mě, že nemám takový výběr jako ostatní ženy. Mnohdy musím brát to, co mi je, a ne to, co se mi líbí. Ale to je snad jediná věc, která mě v souvislosti s mou výškou trápí. Jinak si nestěžuji. Musím přiznat, že při speciálních akcích dokonce ráda nosím boty na podpatcích. Říkám si když už, tak už," směje se Yvetta Hlaváčová.

Přiznává, že jsou chvíle, kdy si s oblečením nemusí lámat hlavu. "V mém šatníku se najdou spíše sportovní věci, protože když pendluji mezi bazénem a posilovnou, tak by byla blbost, kdybych chodila v šatech a lodičkách. Na společenskou módu ale nedám dopustit. Když je k tomu vhodná příležitost, nosím společenské modely moc ráda," říká.

Křest knihy

A jedna taková vhodná příležitost se právě blíží. Začátkem dubna proběhne křest Yvettiny knihy s názvem Rebelka, na kterém se plavkyně představí v nádherných červených šatech od návrhářky Marie Copps.

Obě dámy jsme zastihli na první zkoušce zmíněných šatů v salonu Mio Faccia Káji Pavlíčka. "Když mě Yvetta poprosila, abych jí ušila na křest knihy nějaké šaty, tak mě to opravdu potěšilo," přiznala návrhářka Copps. "Jediným jejím přáním byla červená barva, za což jsem byla ráda. Červené jsem se vždycky bála, ale poslední rok si jí užívám. Šaty jsem navrhla trošku v rebelském stylu a zvolila jsem netypické tvary a netypické řasení," říká a vzápětí přiznává, že na výrobu modelu je extrémně málo času. "Žiji v Torontu, teď jsem v Čechách jen na čtrnáct dní, tak snad to všechno stihneme."

Výroba šatů na postavu známé plavkyně prý ale není žádný problém. "Yvetta je sice hodně vysoká, tělo má ale souměrné. Šije se na ni dobře," dodala Marie Copps, která by se letos ráda zúčastnila soutěže v čínském designu v New Yorku.