Plavky zakázány!

U pískovny Lhota nedaleko Staré Boleslavi jsou dvě pokladny. Podivné, vždyť ceny vstupenek jsou v obou stejné...



Ale stačí zaplatit, vejít mezi borovice, a vše je jasné - napravo kráčí k vodě „textiláci“, lidé v plavkách, kterým to občas nedá a zvědavě se podívají přes plot na osoby přicházející od pokladny levé.



To jsou nudisté: modelky toužící po dokonalém, nepřerušovaném bronzu, svalnatí herci z pornofilmů, ale taky sedmdesátníci a jejich manželky. A jsou tu i nahé děti, samozřejmě, ty však častěji ve vodě než na dekách.



„Hej, frajere, co si to dovoluješ,“ všiml si jeden z nudistů fotografa. Nezajímá ho, že na snímku nebude vidět žádné z jeho choulostivých míst, teď je opravdu rozčilený. „Podívej, já jsem šéf velký firmy, a nebylo by vhodný, aby mě podřízení takhle viděli někde v novinách...“

Ráje a postrachy naturistů Chorvatsko

Nejčastější cíl českých naturistů. Kromě organizovaných středisek, kam se dostanete pouze s legitimací člena naturistické organizace, tam jsou vedle řady přímořských letovisek pláže, kde se můžete svléknout, jak je libo. Nizozemsko

Naturisté je nazývají zemí zaslíbenou. Lidé se tam koupají bez plavek téměř kdekoliv. Itálie

Nesvlékat! Za koupání bez plavek mimo uzavřené nudistické pláže hrozí vysoké pokuty. Belgie

Pokuty! Přípustné není ani opalování bez podprsenek. První oficiální nudistická pláž tam byla povolena teprve před rokem. USA

Naturismus je tam značně rozšířen v takzvaných klubech. Na nudistické pláže se dostanou jen lidé s členskými legitimacemi. Za koupání bez plavek mimo ně hrozí pokuty ve všech státech unie.

Fotograf má štěstí: „Nás si vyfoť,“ ozývá se smích od stánku s pivem, buřty a bramboráky. Opálený majitel realitní kanceláře Tomáš míří se třemi lahvovými k nahým přátelům sedícím u dřevěného stolu a vypráví: „Já se za tenhle životní styl nestydím, prostě chci využít každýho sluníčka.“Nahý tu sedává i na Silvestra, spíš kvůli tradici. A od února už chodí pravidelně. „V březnu to tu v pěkných dnech obstojně zaplníme,“ to je Tomáš ochotný odpřisáhnout.

Odvážlivci z baltských pláží

Leží tu většinou ve dvojicích, muž se ženou. Dotýkají se v polospánku, a nezajímají je žádné zvědavé pohledy. K erotice má ten výjev daleko, což nejlépe vysvětlil před časem v jednom článku známý organizátor naturistických dovolených František Hájek: „Pro normálního člověka vrcholí erotické napětí ve chvíli, kdy se objekt jeho touhy zbaví posledního kusu oblečení. Naturista prožívá tytéž libé pocity při pohledu na ženu v dlouhých šatech.“



Ale jen málokterý z nudistů ve Lhotě ví, že se blíží velké výročí - v příštím roce uplyne sto let od chvíle, kdy v Hamburku otevřeli jejich první novodobí předchůdci organizovaný klub. Založili tehdy hnutí, které v Německu rychle sílilo až do Hitlerova nástupu k moci.



Vůdce však veřejnou nahotu rozhodně podporovat nechtěl, a tak se nudismus ve třicátých letech musel stáhnout do ilegality. Tuto událost komentuje sexuolog Radim Uzel: „Každá totalitní ideologie je přece puritánská.“



Po druhé světové válce se idea znovu vrátila, tentokrát i daleko za německé hranice.



Velikou roli přitom sehrál rozvoj cestovního ruchu - spousta německých nudistů vyjížděla na dovolenou k chorvatskému moři, kde začaly počátkem šedesátých let vznikat nudistické kempy.



Nahota brzy došla spolu s hnutím hippies i do Spojených států a v osmdesátých letech si nudisté vybojovali svá oficiální místečka i v konzervativních evropských zemích, Španělsku, Itálii nebo Řecku. Dokonce i některé evangelické proudy začaly nacházet opodstatnění nahoty v bibli, a tak se objevil fenomén křesťanského nudismu.

V USA na pláž s průkazem

A jaká byla v té době situace u nás? Zdánlivě tragická, komunistické nudapláže byly ilegální. Jenže...



„Popravdě řečeno to bylo snad lepší než dnes,“ tvrdí František Hájek, který nudismu propadl před pětatřiceti lety.

V plavkách nebo úplě nazí?

Čemu dávají přednost české celebrity?

Anketu najdete ZDE.

Samozřejmě, že tenkrát bylo vše ilegální, ale na druhou stranu docela tolerované,“ vzpomíná. A po chvíli ticha se začíná smát: „Jen jsem si vzpomněl na ty dobrovolníky, kteří s předstihem upozorňovali nahé davy na blížící se žlutá vozidla Veřejné bezpečnosti,“ vybavuje si scénu jako vystřiženou z komedie Četník ze Saint-Tropez.Dnes naráží zřizování a udržování nudapláží na velké ekonomické problémy - majitelé pozemků by raději viděli stát okolo rybníků a jezer nové chaty.Jedno vítězství však mají současní čeští nudisté jisté. Vyhráli nad předsudky. Jejich opalující se těla už na počátku třetího tisíciletí pobuřují málokoho. „To v muslimských zemích hrozí nudistům stále kruté tresty, a na svých plážích o ně vůbec nestojí ani buddhisté,“ upozorňuje Hájek.Velmi puritánské jsou stále i Spojené státy - muž toužící po členství v nudistické organizaci například potřebuje písemné svolení své manželky a pláže jsou obvykle za vysokým plotem.A například v Brazílii byl teprve před dvěma roky na nátlak veřejnosti zrušen zákon, který zakazoval nejen nudismus, ale i opalování „nahoře bez“. A to až poté, kdy policie zatkla ženu, která si na pláži svlékla horní díl plavek.

Nahý až do trafiky

„Moji trošičku extravagantní rodiče mě hned po revoluci začali tahat na nudapláže po celé Evropě,“ vypráví dvaadvacetiletá studentka Veronika.



Hned poprvé, v jižní Francii, si prožila šok: „Všude okolo naháči, chlapi i ženský měli obvykle v klíně nějaké náušnice, a takhle si vykračovali nejen v mořském přílivu, ale taky do trafiky pro noviny, nebo do zahradní restaurace...“

Když se řekne... Nudismus

Kult nahoty, slovo, které vzniklo z latinského nudus neboli nahý. Jeho vyznavačům jde o příjemné pocity ze slunce, vzduchu a vody. Naturismus

Uměle vytvořené slovo značící návrat k přírodě. Naturisté respektují své okolí i životní prostředí a ke spokojenosti potřebují restaurace, kluby nebo obchody, ve kterých se scházejí se stejně nahými lidmi. Textiláci

Tak říkají nudisté lidem, kteří jsou na plážích v plavkách. FKK

Zkratka německého slova Freikörperkultur, což volně přeloženo znamená „kultura volného těla“. Zkratka se stejně jako celé hnutí šíří z Německa téměř do celého světa.

Veronika se dostala mezi lidi, kteří sice vypadají jako nudisté, ale říkají si jinak - my jsme naturisté! Společně sdílená nahota je jejich životním stylem, a chtějí si ji užívat co nejčastěji. „Ty dvě skupiny lidí se u vody dají rozlišit,“ upozorňuje naturista František Hájek, „my například nikdy neodhodíme na zem vajgl.“Neboli: naturistům nestačí jen voda, písek a slunce, ale nazí by byli nejraději celý den, a navíc se snaží žít v co největším souladu s přírodou.Veronika si za dva dny na všudypřítomnou lidskou nahotu zvykla. Ale nemohla dovolená s těmito lidmi tehdejší školačce uškodit?Odborníci se shodují, že nikoli, uvolnění a otevřenost na plážích dětem spíše prospívá. „Na rozdíl od tabuizace podporuje pozitivní sexuální vývoj,“ tvrdí sexuolog Uzel.Velké komplexy pro naturisty jsou dnes samozřejmostí v zemích nahotě zaslíbených, tedy v Německu a Francii. U nás jde stále jen o několik nesmělých pokusů například v Račově u Vimperku nebo Klokočově u Sedlčan, kde mají naturisté své kempy a hospody. „Ale nazí sedáváme jen na zahrádkách. Když jdeme dovnitř, oblečeme se,“ říká Hájek.

Odborníci: Je to zdravé

Ředitel mnichovské nudapláže v těchto dnech marně přemýšlí, proč k němu přichází tak málo hostů. Místo čtrnácti tisíc nudistů denně, na které byl areál v uplynulých desetiletích zvyklý, pouhá tisícovka.



„Snad to spočívá v novém konzervativním duchu,“ postěžoval si ředitel pro německý tisk: „Zatímco dříve bylo odložení šatů určitou formou protestu, dnes sedí mladí raději ve drahém oblečení v kavárně a chlubí se svým blahobytem.“



To český hudebník Lešek Semelka je naopak na pláži téměř denně, a právě ve středočeské Lhotě ho všichni znají.



Po třiadvaceti letech mezi nudisty už Semelka těžko snáší na své kůži bílý pruh od plavek, a proto lehává nahý i doma na balkoně. I on tvrdí, že je schopen svléknout se u jezera v zimě. „Jednou jsem stál jen v teniskách na ledě, kolem chodili lidi se psíky a koukali na mě jako na cvoka,“ přiznal v nedávném rozhovoru.



Odborníci se většinou staví za Semelku - nudismus je podle nich naprosto přirozený. Naopak mokré plavky na těle nejsou podle gynekologů a urologů zdravé hlavně pro ženy náchylné na záněty. „Ty by se měly po koupeli převléct do suchých plavek nebo mokrý oděv úplně odložit,“ upřesňuje Uzel.



Přesto se nad nudisty vztyčuje káravý ukazováček veterána mezi českými psychiatry Miroslava Plzáka. Podle toho působí současná devalvace nahoty asexuálně, a proto by se mělo stát svlečené tělo tím, čím v Evropě ještě před sto lety bylo - tedy intimní záležitostí.