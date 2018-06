Plavky - záchranáři

Panenka zůstane tam, kde jste ji postavili, s dítětem je to už horší.

Plavání je skvělý sport už pro ty nejmenší, ale pro rodiče to bývá občas záležitost pro silné povahy. Například tehdy, když se batolící človíček ocitne ve vodě nechtěně a hlavně nepozorovaně. Stačí se podívat třeba po větším sourozenci - a malý odvážlivec se ocitne v bazénu nebo v rybníce dřív, než si ho někdo všimne. Proto přišli výrobci plavek se speciálním modelem pro ty nejmenší (vyrábí se do velikosti 104 centimetrů, což odpovídá asi tříletému dítěti). Jednodílné pruhované plavky mají v horní části plovoucí vestičku - jsou do nich totiž vloženy polystyrenové plováčky, které dítě udrží bezpečně na hladině. Podle zdatnosti plavce je můžete postupně odebírat.Marcela Lebedová z firmy Schiesser tvrdí, že tyto plavky doslova milují děvčata pracující jako au-pair, protože ohlídat jedno dítě u bazénu problém není, v okamžiku, kdy jsou dvě, je to o nervy - a vlastně i o život. To je ovšem problém nejen placených chův, ale i maminek.