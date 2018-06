Plavky mohou postavu vylepšit - a naopak

K velmi módním typům patří v letošní sezoně plavky zdobené proužky a evokující modely z první republiky. Tehdy se na plážích začaly procházet první odvážné krasavice v plavkách připomínajících pánské trikoty z úpletu, s páskem zdůrazňujícím pas a krátkými nohavičkami. Jenže toto střihové řešení sluší vysokým a štíhlým typům, v opačném případě totiž vypadá žena ještě menší a baculatější.Ženy, které potřebují opticky zeštíhlit stehna, by tak měly volit modely vysoko vykrojené na bocích. Svislé pruhy nebo tmavé postranní partie plavek pak pomáhají prodloužit tělo a odpoutat nepříjemně pozorné pohledy okolí od silnějších stehen.Nepříliš velký horní objem hrudi nikoho trápit nemusí. Stačí si pořídit podprsenku s označením push-up, která se už řadu let běžně používá i u plavek. Díky vyjímatelným vycpávkám a střihovému řešení vytváří alespoň opticky dojem vnadného poprsí. Nebo zvolit plavky, jejichž horní díl zdobí vodorovné pruhy či vkládané díly z výrazně světlejšího materiálu. Velmi efektní pak bývá kombinace "pushupky" a lesklého materiálu.Pro opačný případ platí samozřejmě opačný postup - u velkého poprsí je třeba zapomenout na mašle a vodorovné zdobné detaily. Materiál připomínající barevný staniol by sice u vnadných ňader mohl ze své nositelky vytvořit vhodnou kandidátku pro pořad typu Peříčko, ale je to přesně to, oč stojí? Tím spíš, že zdaleka není jisté, zda i ostatní partie postavy jsou tak přitažlivé.Ženy s méně pevnými ňadry by pak neměly volit sportovní typy plavek bez tvarovaných košíčků a podpůrných kostic. Ty bývají určeny pouze pro štíhlé postavy s pevnými křivkami.Pro "zploštění" žaludku jsou nejlepší sukénkové plavky a hlavně typy, které mají zesílenou partii pasu a žaludku, jež vás stáhne téměř jako korzet. Velmi vhodné jsou v tomto případě i nejrůznější svislé členící švy, jež pomáhají tvarovat postavu.U silnějších mužů bývají v oblibě zejména plavky s delšími nohavicemi inspirované vodními sporty, které pro mnohé z nich nahrazují na dovolené i šortky. Nic proti tomu, ale pozor na délku nohavic. U malých postav by se mohlo stát, že muž bude vypadat jako baculatá popelnice v sukních.Miniaturní plavky - dnes dokonce i muži mají k dispozici tanga s miniaturním zadním dílem - patří do výbavy pouze toho, kdo se může pochlubit perfektní postavou.