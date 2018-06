Plavky 2005: divoký střih a doplňky

FOTOGAFIE ZDE

To, co je tohle léto důležité, jsou detaily. Různé průstřihy, kostěná kolečka a čtverce, které spojují části plavek, nebo třeba korálky na šňůrkách použily snad všechny módní značky.

Jejich návrháři se nechali inspirovat 60. a 70. lety, které jsou patrné nejen ve zdobení, ale i ve střizích. Za všechny uveďme třeba plavky vcelku, které letos pořídíte s mírnou výztuhou na prsou, zavazováním za krkem a nepatrným výkrojem. Velký návrat letos slaví plavky s takzvaným retro vzorem.

Doplňky nejsou rozmary

Vyjít si na pláž jen v plavkách s osuškou pod paží už je dneska pro většinu žen nepředstavitelné. S plavkami je to stejné jako s oblečením na den i večer - potřebujeme k nim doplňky. Plážové tašky, pantofle, parea (šátek okolo pasu), a dokonce i šperky letos určitě k plavkám upotřebíte. Dejte si jen záležet na tom, aby všechno barevně i stylově ladilo.

Bylo by chybou považovat tyto doplňky za rozmary. Naopak - jsou to věci také praktické. Třeba právě plážové tašky. Většinou se do nich vejde i osuška, lahev s vodou, knížka a opalovací krém pro celou rodinu. Další jejich výhodou je, že jsou z materiálů, kterým nevadí voda a které se dají kdykoli bez problémů vyprat.

Co taková taška obsahovat nemusí, jsou pantofle. Dneska už není žádné přezouvání z bot na ven do bot k vodě nutné. Současné botky na pláž se staly obuví, která se nenosí jen k moři, ale ve které můžete v klidu chodit po městě nebo večer do baru. Zvláště pak takové "flipflopy" (také se jim říká vietnamky nebo žabky) vypadají k plavkám stejně báječně jako ke kraťasům nebo dlouhé sukni.

Pareo budiž posvěceno

Medaili by si zasloužil ten, kdo vymyslel šátek okolo pasu! Ženy ho dokážou velmi ocenit, protože zakryje "problematická" místa a lze si v něm bez převlékání odskočit do hotelu. I u šátku platí, že by měl s plavkami ladit. To už za vás vyřešili návrháři, protože plavky už se často prodávají rovnou s pareem.

Letos zažívají boom šperky, které snesou vodu a písek - tedy plasty, dřevo, kůže nebo tkané šperky. Zdobí se jimi nejen uši, krk, ruce, ale i pas, kotníky a prsty na nohou.

Nebojte se investovat, tentokrát je letní móda dokonce i praktická.