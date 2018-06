Marilyn Monroe měla plastiky, důkazy o zákrocích jdou do dražby

Lékař Michael Gurdin ve svých poznámkách uvedl, že herečka měla na bradě implantát, který se jí začal rozpadat. Jeho kolega Norman Leaf ve své knize z roku 2010 zase přiznal, že herečka měla také upravenou špičku nosu. Rentgenové snímky nosu pocházejí z roku 1962 a byly pořízeny jen dva měsíce před smrtí herečky.

Z rentgenů a poznámek lékařů vyplývá, že herečku na klinice vedli pod jiným jménem. Jednou byla zapsána jako Joan Newmanová, ale byly uvedeny její skutečné míry, výška 168 centimetrů a váha 52 kilo. V dalším záznamu má pak příjmení po jednom ze svých manželů, dramatikovi Arthurovi Millerovi.

Lékařské záznamy také naznačují, že Monroe trpěla v roce 1956 neutropenií, onemocněním, které charakterizuje nízký počet bílých krvinek, a o rok později prodělala mimoděložní těhotenství.

Šest snímků a poznámky z let 1950 až 1962 jdou do dražby v listopadu a aukční síň Julien's Auctions očekává, že by se mohly prodat v přepočtu za 280 až 560 tisíc korun. Před třemi lety se sada tří rentgenů hrudníku Marilyn Monroe vydražila za 850 tisíc korun.